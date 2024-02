Vingt-quatre heures après le revers de Provence Rugby à Agen, Vannes et Béziers n'ont pas manqué l'occasion de passer devant l'ex-leader de Pro D2. Vainqueurs face à Aurillac et Montauban, le RCV et l'ASBH ont signé deux belles victoires pour s'installer davantage au sommet du classement.

Béziers comme un grand

L'ASBH a parfaitement analysé la stratégie de Montauban. Avec deux interceptions sur des passes sautées de Jérôme Bosviel, les hommes de Pierre Caillet ont su exploiter les failles montalbanaises pour s'offrir un succès de marque à Sapiac. Grâce à un doublé de Gabin Lorre, et des pénalités glaciales de Victor Dreuille, Béziers confirme son excellente saison et passe devant Provence Rugby, défait à Agen. Avec 59 points au compteur, les Biterrois ont confirmé leur probant succès contre le SUA, la semaine dernière et sont actuellement deuxièmes de Pro D2.

Mont-de-Marsan par KO

Le Stade montois n'a eu besoin que de trente minutes pour écarter Grenoble. Grâce à une impressionnante force de frappe offensive (trois essais d'Innocente, Bento et Even), les coéquipiers de Christophe Loustalot ont été intraitables et ont ensuite tranquillement géré leur avance. Un succès bonifié bienvenu pour les Jaune et Noir qui grappillent une place dans la lutte pour le top 6 et se classent quatrièmes.

Vannes, nouveau leader sans sourciller

Privé d'une grande partie de ses cadres (Nioradze, Tison, Coertzen, Aucagne...), le Stade aurillacois a longtemps résisté mais s'est finalement incliné face à l'un des prétendants à la montée en Top 14. Dès la cinquième minute de la partie, Gwenaël Duplenne a marqué le premier essai de la partie après une action limpide des trois-quarts bretons. Les Cantaliens ne se sont pas laissés embarquer dans un mauvais courant avec un écart de six points seulement à la pause. Mais dans le deuxième acte, les Vannetais ont remis le pied sur l'accélérateur pour s'offrir un précieux point de bonus offensif et terminer la 19ème journée en tant que leader.

La 19ème journée de Pro D2 se termine ce vendredi soir avec plusieurs matchs serrés. Colomiers a notamment dominé Dax alors que Biarritz s'est incliné sur la pelouse de Soyaux-Angoulême.https://t.co/XzFYSk2Y8P — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 9, 2024

Soyaux-Angoulême sonne le BO

C'était l'un des matchs de la peur de cette soirée de Pro D2. Les Angoumoisins, 14ème, ne comptaient qu'un petit point d'avance au classement sur le Biarritz olympique, quinzième avant la rencontre. Et ce sont les Basques qui ouvrent le score et doublent même la mise avant le quart d'heure de jeu (14-6). Les hommes d'Alexandre Ruiz ont ensuite pu compter sur un essai de Tabarot et le pied de Botica pour reprendre la tête. Deux points d'avance qui ont donc eu raison du BO, qui compte désormais quatre longueurs de retard sur le SA XV.

Colomiers à l'expérience

Longtemps contrarié par le promu dacquois, Colomiers s'est finalement imposé au terme d'une belle seconde période. Menés 10-6 à la pause, les Columérins ont marqué vingt-quatre points pour écarter les Landais. Manukula, Javaux et Pinto ont marqué trois essais pour prendre un écart suffisant sur les Dacquois. Avec treize points d'avance à l'arrivée, les coéquipiers de Thomas Girard ont fait craquer Dax et se classent à la sixième place.

Rouen dit merci à Lydon !

78ème minute de la partie, 19-19 au tableau d'affichage lorsque Peter Lydon s'apprête à tenter la pénalité de la gagne pour Rouen face à Valence-Romans. Lanterne rouge du championnat, le club normand a serré les dents jusqu'au bout mais a finalement pu exulter grâce au coup de pied de l'Irlandais. Ben Neiceru a bien tenté d'égaliser sur la sirène mais sa pénalité fut trop courte pour arracher le nul. Avec cette précieuse victoire, Rouen revient à sept points du Biarritz olympique et continue de croire en son destin.

Nevers montre les muscles à Brive

Pour l'affiche de cette 19ème journée de Pro D2, Nevers a réalisé le match parfait à l'extérieur. Très pragmatique, l'USON a su profiter des failles laissées par le CA Brive avec notamment une passe au pied millimétrée de Kylian Jaminet, atterrissant dans les bras d'Arthur Mathiron, qui a ensuite profité d'un boulevard pour filer à l'essai. Rejoint en toute fin de partie, les hommes de Xavier Péméja ont tenu bon et frappent un grand coup en haut du championnat, privant Brive d'une place dans les six après la 19ème journée.