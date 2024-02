Deux semaines après son succès contre Rouen Normandie (38-10), Colomiers a enchaîné ce vendredi une deuxième victoire consécutive à domicile en battant Dax (30-17), à l'occasion de la 19e journée de Pro D2.

Côte à côte au classement de la Pro D2 après 18 journées disputées, Colomiers, huitième, et Dax, neuvième, s’affrontaient ce vendredi au stade Michel-Bendichou de Colomiers. Au terme d’un long chassé-croisé au score entre les deux équipes, ce sont finalement les Columérins qui se sont imposés (30-17).

Une première période à l'avantage des Dacquois

Plus entreprenant et moins indiscipliné que Colomiers, c’est pourtant Dax qui menait, et assez logiquement, à la pause (6-10) grâce notamment à un essai de Jope Naseara (31e), qui a profité d’un excellent travail de ses avants pour inscrire le premier essai du match. Juste avant la mi-temps, l’ailier dacquois croyait inscrire le deuxième essai des Dacquois et l’un des plus beaux essais de cette saison de Pro D2 après avoir éliminé magistralement cinq Columérins. Mais l’essai a logiquement été refusé par l’arbitre de la rencontre, Hervé Lasausa, Jope Naseara ayant mis le pied en touche sur l’action.

Colomiers s'est réveillé au retour des vestiaires

En seconde période, on a vu un tout autre visage de Colomiers. Et porté par leur pack, il n'a fallu que deux minutes aux hommes de Julien Sarraute pour inscrire leur premier essai de la rencontre par l'intermédiaire de Maxime Javaux (42e) et prendre l'avantage au tableau d'affichage. Mais un peu plus de 10 minutes plus tard, Dax a repris l'avantage grâce à l'essai inscrit par Théo Tréméeau (55e). Et c'est finalement dans les 20 dernières minutes que les Columérins ont construit leur succès. Grâce à deux essais coup sur coup d'Alexandre Manukula (63e) et de Vincent Pinto (67e) et une dernière pénalité de Thomas Girard (73e), le club de la banlieue toulousaine a pris 13 points d'avance au score. Un écart que les Dacquois n'ont jamais su combler en fin de match.

Grâce à cette victoire, Colomiers enchaîne pour la première fois depuis novembre dernier deux succès d’affilés et intégre provisoirement le Top 6 en attendant le dernier match de cette 19e journée entre Brive et Nevers. De son côté, Dax pointe désormais à la 10e place, bien englué dans le ventre mou du classement.