Ce vendredi soir, sur la pelouse de Robert-Diochon, Rouen a renversé Valence Romans dans les dernières minutes pour s'imposer sur le fil 22 à 19. Les hommes de Sébastien Tillous-Borde récupèrent quatre points précieux face à un concurrent direct et reviennent dans la course au maintien.

Le match de la peur a tourné à l'avantage de Rouen ! Au lendemain de l'exploit de leurs camarades footballeurs face à Monaco en coupe de France, les Normands étaient bien inspirés à l'idée de réaliser l'un des grands coups de cette 19ème journée de Pro D2. Opposés à Valence Romans, autre candidat au maintien, les Lions ont dû serrer les dents pour finalement s'imposer dans les ultimes instants de cette partie.

Pourtant, tout avait bien commencé pour les Valentinois. Après un début de match compliqué, les Damiers font le dos rond dans leurs cinq mètres avant de se porter à l'attaque. Et sur un ballon porté bien jaugé par Dorian Marco Pena, le talonneur s'extirpe au bon moment pour casser deux plaquages et aller à l'essai (0-7, 10').

Dans des conditions difficiles avec la présence du vent, Lucas Meret profite de cet avantage dans le premier acte pour creuser un peu plus l'écart (0-10, 20').

Mais, comme trop souvent depuis le début de la saison, les Drômois ne parviennent pas à confirmer après avoir inscrit des points. Et le ballon porté mené par Efitusi Ma'afa - qui avait remplacé Jérémie Maurouard tôt dans la partie - s'écroule dans l'en-but. La sanction sera lourde pour les Damiers, avec un essai de pénalité et un carton jaune contre le demi de mêlée Thomas Lhuséro (7-10, 24').

Malgré l'infériorité numérique, Valence Romans tient bon et parvient même à scorer, notamment grâce à un drop de 40 mètres de Mathieu Guillomot. À la pause, les hommes de Fabien Fortassin sont devant et semblent contrôler leurs adversaires, toujours aussi imprécis dans la zone de vérité (7-16, 40').

Le réveil des Rouennais, mené par un excellent Peter Lydon

En seconde période, avec le vent dans le dos, les Normands sont beaucoup plus entreprenants. Et cela se reflète tout de suite au tableau d'affichage, grâce à un beau mouvement collectif conclu par Peter Lydon. Tout juste revenu d'une blessure aux côtes, l'arrière irlandais manquait cruellement aux Rouennais ces derniers mois. Et malgré sa transformation manquée pour revenir à deux points, Robert-Diochon commence à reprendre espoir et à donner de la voix (12-16, 47').

Si Lucas Meret passe une nouvelle pénalité, les Valentinois subissent dans ce deuxième acte et jouent beaucoup dans leur moitié de terrain. Après une bonne percée de Pablo Patilla, Peter Lydon, encore lui, écarte sur les extérieurs pour Tienie Burger. La remise intérieure du troisième ligne est parfaite pour John Thomas Jackson, qui n'a plus qu'à aplatir le troisième essai des Rouennais. Avec la transformation cette fois-ci passée, les Normands sont de retour au score (19-19, 60').

Mais alors qu'on se dirige vers un match nul qui n'arrange personne, les Lions continuent de pousser et récupèrent la pénalité. Peter Lydon, aux 40 mètres, ne tremble pas et permet à ses coéquipiers de prendre pour la première fois l'avantage dans cette partie (22-19, 79'). Les Valentinois auront la pénalité de l'égalisation après la sirène, mais le coup de pied de Ben Neiceru sera trop court. Rouen peut taper en touche et célébrer cette victoire comme elle se doit, au bout d'une rencontre pour le moins décousue et marquée par les innombrables ballons perdus de part et d'autre.

Malgré les quatre points, les joueurs de Sébastien Tillous-Borde restent derniers du championnat, mais reviennent à sept unités de Biarritz, qui a perdu dans le même temps l'autre duel pour le maintien à Soyaux-Angoulême.

De son côté, Valence Romans, qui repart de ce déplacement avec le point du bonus défensif mais surtout avec beaucoup de regrets, reste 13ème au classement mais se sent désormais bien menacé. Les Damiers voudront vite réagir le week-end prochain avec la réception de Montauban, tandis que Rouen se rendra sur la pelouse de Biarritz, pour un match déjà décisif en vue du maintien.