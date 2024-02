C'est indéniable, les Bleuets ont souffert de leurs retrouvailles tardives à l'entraînement, au complet ce lundi. Mais ça n'a pas été leur seul manque, puisque les nombreux passages à vide de leur défense sont sans doute une explication majeure de leur défaite.

Certes, la défaite compromet les chances des Bleus dans le Tournoi, renforce cette jeune génération irlandaise et enfonce les supporters tricolores ayant assisté aux deux rencontres provençales du week-end dans une certaine amertume. Mais quel spectacle ce fut, à Maurice-David, entre Irlandais et Français ! Huit essais, près de 70 points marqués, et un suspense qui n'est jamais descendu... Cela a été permis par des défenses particulièrement permissives, notamment celle de la France, qui a péché à plusieurs niveaux : ballons portés, collisions, circulation...

S'il y a eu par moments quelques bonnes séquences, les Bleuets ont trop souvent laissé leur rideau s'ouvrir. « D'une part, on a rendu trop de ballons. Et quand les Irlandais l'avait, ils ont avancé, déplore le sélectionneur Sébastien Calvet. On n'a jamais réussi à stopper leur avancée. Ils ont toujours gagné la ligne d'avantage. » Un aspect si important, aux yeux du manager, qu'une partie de la semaine pour préparer l'Ecosse va y être consacrée : « On va réfléchir à nos qualités sur les plaquages bas, les montées, et les gains de ligne d'avantage. Et effectivement, il faut beaucoup plus de réactivité et de combativité sur la défense de ballon porté. »

Si le combat défensif avait été à la hauteur de notre rugby de mouvement...

Pourtant, Sébastien Calvet a souligné plusieurs fois « la fierté » qu'il éprouvait, et toute l'énergie qu'ont employé les garçons dans la semaine d'entraînement. Mais c'est un aspect de ce match qui en a provoqué le tournant. « Les garçons entrants ont apporté une plus-value grâce à du combat, de la pénétration... Mais on n'a pas réussi à conjurer le sort sur la défense, afin de gagner enfin cette ligne d'avantage et faire tomber les porteurs de balle plus vite. Dans ce secteur-là, on va beaucoup accentuer le travail. »

D'autant que les Irlandais n'en demandaient pas tant. Sans trop forcer leur talent, ils ont pu virer en tête à la pause avec un maximum d'efficacité. « En fait, les Irlandais, c'est d'abord la prise du milieu, soit de l'affrontement des 15 mètres aux 15 mètres, avec des circuits bien rodés, et du très bon timing des soutiens au porteur de balle, explique le technicien. Si dans ces phases-là, vous concédez, c'est très facile d'aller avancer sur les extérieurs. Avec la défense de ballon porté, c'est un autre point clé. »

Et le même manager de conclure, avec l'optimisme dont il a fait preuve à l'issue de ce match : « Si on avait placé le combat défensif à hauteur du rugby de mouvement qu'on est capable de pratiquer, ça aurait pu sourire, même contre cette belle équipe. »