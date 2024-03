À l'issue de la lourde défaite des Bleuets contre l'Angleterre (31-45), Sébastien Calvet était forcément déçu de la performance des siens. Le sélectionneur avoue que cette rencontre a marqué des Français qui ne sont pas abattus pour autant.

Quelle est votre analyse à l'issue de cette lourde défaite ?

Tout d'abord, je pense qu'on est forcés de féliciter la très belle équipe anglaise que nous avons affrontée ce vendredi soir. Eux ont été au rendez-vous. De notre côté, nous avons subi l'évènement. Nous étions beaucoup trop fébriles pour l'emporter. Nous avons voulu mettre les talents au service du collectif, qui n'a du coup pas été assez bien rodé. En disant ça, je pense aux deux essais que nous avons pris après avoir été franchi au bord des rucks. N'oublions pas non plus que nous étions à 11 pénalités à la mi-temps... Offensivement, il y a forcément eu de belles choses mais il y a souvent eu une petite scorie qui est venue tout stopper. On leur a offert deux essais aussi.

De nombreux joueurs sont arrivés cette semaine pour jouer ce match, cela a peut-être dû jouer...

Bien évidemment, mais nous aurions tout de même dû gagner. Avec l'équipe que nous avions, on aurait dû l'emporter, comme face à l'Italie il y a trois semaines. C'est la fin d'un Tournoi un peu cauchemar.

Le groupe n'est-il pas tombé dans la facilité avec la présence de plusieurs champions du monde sur la pelouse ?

Je ne le pense pas. On s'était promis de faire un bon début de match, ce que nous avons fait. Je pense simplement qu'il y avait énormément de talent sur le terrain, mais le collectif n'était pas assez rodé. Tout simplement. On doit tuer le match à la mi-temps. Je suis obligé de penser à l'action de Maxence Biasotto, qui rate la dernière passe alors que la différence était faite. C'était à la fois l'essai du bonus mais aussi celui du break. Par la suite, l'équipe est restée au vestiaire dix minutes de plus après la mi-temps, ce qui a permis à l'Angleterre de se mettre encore un peu plus en confiance.

Comment expliquez-vous cette fin de match à sens unique en faveur du XV de la Rose ?

L'interception de l'arrière anglais nous a fait très mal à la tête. Cet essai a laissé les joueurs abasourdis. Nous avons tout de même essayé de réagir, mais à chaque fois, une petite erreur venait tout annihiler. Je sais que cette équipe de France des moins de 20 ans peut rebondir, alors on va repartir au travail et surtout rester humbles. C'était tout de même un match de très haut niveau, qui va forcément apporter aux joueurs pour l'avenir.

Avez-vous pris une claque ?

Bien sûr que nous avons pris une claque. Sur le papier, l'équipe de France était fantastique, nous avons bien préparé le match, donc le score est très lourd à la fin. On savait qu'il fallait se méfier de ces Anglais, que nous n'avons pas pris à la légère. Cette lourde défaite nous fait mal, mais on n'est pas abattus. Loin de là.

Vous avez effectué vos remplacements assez tard, était-ce une réelle volonté ?

Complètement. Par exemple, Posolo avait besoin de rythme avant un match important de Top 14 contre Oyonnax avec l'Usap le week-end prochain. Nous l'avons fait jouer beaucoup de minutes pour que tout le monde soit content. Je peux également citer Zaccharie Affane. Il a très peu matché ces derniers temps et à son poste, il faut engranger des minutes pour s'améliorer.

Comment jugez-vous la performance de Posolo Tuilagi, qui est entré dans le quinze de départ jeudi après avoir été relâché par le staff du XV de France ?

L'objectif est atteint pour le joueur. L'idée était très claire, il fallait qu'il joue pour garder le rythme et continuer de travailler le projet de jeu des équipes de France. Je crois qu'il a répondu présent. On se doute qu'on ne l'aura peut-être pas à la Coupe du monde, alors perdre contre l'Angleterre avec lui, cela nous montre aussi tout le travail qu'il nous reste à faire.