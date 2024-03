Les Bleuets ont été malmenés par une équipe anglaise plus puissante en deuxième période. Marko Gazzotti a notamment été en difficulté alors que Posolo Tuilagi a tenté tant bien que mal de faire parler sa puissance.

15. Mathis Ferté : 6,5/10

Le Briviste est une fusée, tout simplement. Discret dans les premières minutes, il est sorti de sa boîte pour marquer le premier essai français (13è). Marqueur, il s’est transformé en passeur lors de la troisième réalisation tricolore signée Carbonneau, son meilleur ami (27è). Précis sous les quelques ballons hauts qu’il a eus à négocier, Ferté est une valeur sûre de ce XV de France U20. Tout comme ses compères de la ligne arrière, l’arrière tricolore n’a eu aucun ballon, ou presque, pour se faire plaisir dans les quarante dernières minutes. Dommage.

14. Théo Attissogbe : 6/10

L’ailier tricolore a vécu un début de match cauchemardesque. À la 2ème minute, il n’a pas contrôlé un ballon qui s’est transformé en offrande pour son vis-à-vis, qui est allé inscrire tout seul le premier essai de la partie. Sur le coup d’envoi qui a suivi, Attissogbe s’est fait sanctionner au sol alors qu’il venait de plaquer le réceptionneur. Après ces deux bêtises, le Palois a fait parler la poudre, et pas qu’un peu. Opportuniste, il fut à l’origine de l’essai de Ferté après avoir récupéré un ballon égaré par les Anglais. Et puis à la 27ème, il a mystifié l’ailier adverse d’un grand pont exceptionnel à quelques centimètres de la ligne de touche. À l’issue de cette action, Carbonneau est allé aplatir le troisième essai tricolore. Il a également gratté un ballon important au milieu du premier acte (22è). Physiquement affaibli en fin de rencontre, puisqu’il a souffert de crampes, Attissogbe ne s’est pas montré dans la deuxième partie de la rencontre. On retiendra son déchet sous les ballons hauts.

13. Léon Darricarrère : 4,5/10

Le Clermontois a été discret au Hameau. Plein d’envie dès la première action, c’est lui qui a sorti les bras pour envoyer Ferté à l’essai et relancer les Français (13è). Malheureusement, on ne l’a ensuite pas beaucoup vu. Pénalisé à la 36ème minute pour avoir plaqué sans ballon un Anglais, il n’a jamais réussi à s’illustrer ballon en main. Remplacé dix minutes avant le coup de sifflet final, Darricarrère a vécu une soirée compliquée.

12. Kalvin Gourgues : 5/10

Le Toulousain fêtait la toute apparition de sa carrière avec les Bleuets. Peu en vue dans un premier temps, il s’est d’abord distingué avec une passe après-contact d’école sur l’aile gauche pour Carbonneau. C’est ensuite lui qui a inscrit le deuxième essai français. Lancé comme un frelon, il a dynamité la défense anglaise pour conclure un temps fort des siens. En seconde période, le centre n’a jamais hésité à relancer et a prouvé son envie de jouer, en vain. Son duo avec Darricarrère a manqué d’automatismes, normal mais préjudiciable face à une équipe d’Angleterre clinique.

11. Maxence Biasotto : 3,5/10

Pas prévu dans le quinze de départ, le joueur de Brive a remplacé au pied levé Nathan Bollengier (touché aux ischios) sur l’aile gauche des Bleuets. Et tout ne s’est pas passé comme prévu en première période. Au quart d’heure de jeu, sa mauvaise réception sous un jeu au pied anglais a offert une énorme occasion au XV de la Rose. Et puis, à la 33è, il a annihilé une merveilleuse offensive tricolore. Gourmand, il a tenté d’aller inscrire son essai… mais a oublié un quatre contre un. Le Corrézien a dû se faire tirer les oreilles à la pause. En manque de munitions par la suite, Biasotto n’a jamais pu se rattraper de sa grossière erreur, qui au final, laisse énormément de regrets car elle aurait peut-être tué les espoirs adverses.

10. Hugo Reus : 6,5/10

Parfait face aux perches (5 sur 5), le Rochelais a encore une fois démontré au Hameau que son jeu au pied est un don de la nature. Pied gauche ou pied droit, rien ne lui fait peur. C’est lui qui amorça le magnifique troisième essai tricolore avec une passe au pied parfaite pour Attissogbe. À la 49ème minute, il a produit un énorme effort pour rattraper l’arrière anglais qui partait à l’essai, mais a malheureusement manqué son plaquage après soixante-dix mètres de course. À la 62ème minute, il a pris un risque qui n’en valait pas la peine. Pénalisé au sol, les Anglais en ont ensuite profité pour aller en touche, et récupérer un essai de pénalité. À la 78ème minute, l’ouvreur a commis un en-avant au sol.

9. Léo Carbonneau : 5/10

Le capitaine français sait toujours être là où il faut, quand il le faut. Comme lors du dernier Mondial, le Corrézien a été à la conclusion d’une action exceptionnelle des Tricolores, partis de leurs 22 mètres. Bon animateur, il s’est néanmoins fait intercepter à la 49ème minute par l’arrière adverse, qui s’est offert une course de 80 mètres jusqu’en terre promise. À l’image des Bleuets, Carbonneau s’est éteint au fil de la partie.

8. Marko Gazzotti : 3,5/10

Le vice-capitaine des Bleuets a mal débuté sa rencontre, avec deux pénalités contre lui en moins de six minutes. L'une des habituelles rampes de lancement des Bleuets a montré une belle envie en défense mais n'a pas eu assez de bons ballons pour briller en attaque. En deuxième période, Marko Gazzotti s'est montré un peu plus tranchant en attaque et a notamment été l'auteur d'une belle percée juste avant d'être crucifié par le quatrième essai anglais. Mais le meilleur joueur du dernier Mondial a été imprécis, à l'image de son dernier avant à quatre minutes du terme.

7. Joe Quere Karaba : 3,5/10

Le Toulonnais a mis les gaz dès son premier ballon avec une belle course de trente mètres. Avec deux plaquages manqués dans le premier acte, Joe Quere Karaba a été perfectible en défense mais ses bons placements en phase offensive auraient pu être davantage récompensés.

6. Mathis Castro-Ferreira : 4/10

Le Toulousain a bien débuté son match avec un grattage à la cinquième minute alors que les Anglais tambourinaient les vingt-deux mètres français. Pénalisé sur un maul anglais en fin de première période, le flanker des Bleuets s'est malgré tout montré hyperactif dans le jeu courant. En début de deuxième période, Mathis Castro-Ferreira a d'ailleurs marqué le quatrième essai français seulement quelques secondes après le retour des Anglais.

5. Posolo Tuilagi : 7/10

Le géant perpignanais a été un poison sur les premiers alignements anglais, avec notamment un ballon volé dans l'un des premiers mauls adverses. Comme chez les "grands", Posolo Tuilagi a à la fois été utilisé en tant que perce-muraille et en leurre pour passer sur un pas vers ses trois-quarts. Ses puissantes charges ont d'ailleurs mis la défense anglaise à mal ouvrant de larges espaces, comme lors de l'essai de Kalvin Gourgues. Sa passe après contact mal ajustée pour Mathis Castro-Ferreira aurait pu envoyer le Toulousain à l'essai, après la demi-heure de jeu. En deuxième période, Tuilagi a été moins dominant, comme l'ensemble de ses coéquipiers, et moins en vue tant offensivement que défensivement.

4. Hugo Descube : 5/10

Le deuxième ligne du Stade toulousain s'est montré discret dans le jeu courant, où il faut dire que son partenaire catalan s'est sublimé, mais Hugo Descube a été décisif juste avant la pause. Alors que l'Angleterre pressait pour revenir à deux longueurs des Bleuets, le numéro 4 français s'est hissé à l'intérieur du maul anglais et a su subtiliser le cuir des mains britanniques pour envoyer les trente acteurs de la partie aux vestiaires. Pénalisé à l'entame du second acte, Descube a tout de même été impressionnant en défense.

3. Zaccharie Affane : 4/10

Malgré une bonne activité en première mi-temps, avec notamment un gros plaquage à son actif, le droitier bordelais a souffert en mêlée fermée. Pénalisé à deux reprises avant la pause, Zaccharie Affane a été plutôt dominé par l'axe gauche anglais. Dans le jeu courant, le Bordelais s'est signalé par une percussion rude en début de deuxième période. Remplacé par Thomas Duchêne à la 59ème minute, Affane a refait son apparition sur la pelouse après le carton jaune du Clermontois et a montré une énorme activité.

2. Barnabé Massa : 5/10

Le talonneur grenoblois a eu du mal à se régler en touche en début de match avec un premier lancer égaré et le deuxième pas droit. Mais dans le jeu courant, quelle activité ! Le futur clermontois a notamment empêché un deuxième essai anglais, alors que le score n'était que de 7-5 pour les Français, en s'allongeant sous son adversaire au quart d'heure de jeu. Barnabé Massa s'est souvent proposé au bord des rucks et l'une de ses percussions aurait même pu l'envoyer à l'essai peu avant la demi-heure de jeu. À la 58ème minute, Massa a malgré tout manqué un plaquage décisif puisque quelques secondes plus tard, l'Angleterre revenait à 31-31. Remplacé par Robin Couly à la 69ème minute.

1. Lino Julien : 4,5/10

Peu en vue dans le premier acte offensivement, mais solide sur son côté de la mêlée, le pilier du Racing 92 a démarré sa deuxième période tambours battants. Après une belle charge au centre du terrain, Lino Julien a ensuite avancé ballon en main avant d'adresser une passe après contact décisive pour Mathis Castro-Ferreira, filant ensuite à l'essai. Remplacé à la 51ème minute par Zinedine Haouad.