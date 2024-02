Après un beau mano a mano de 80 minutes, ce sont les Irlandais qui se sont imposés contre les Français, 31-37 score final. Les Bleuets, qui ont beaucoup couru après le score, ont finalement payé leur indiscipline avec deux pénalités fatales concédées dans les cinq dernières minutes de la rencontre. C'est la troisième fois consécutive que les U20 français s'inclinent contre leurs homologues irlandais dans le Tournoi des 6 Nations.

Certes, cette fois-ci, il y a eu match. Mais le XV de France cède encore. A Aix-en-Provence, un nouveau duel entre Français et Irlandais a basculé en faveur du XV du Trèfle ce samedi. Les deux équipes se sont livrés un joli mano à mano, avec une alternance quasiment automatique dans les essais marqués. A ce petit jeu-là, les Irlandais ont frappé les premiers et les Bleuets ont passé une bonne partie du match à tenter de recoller au score. Quand ils y sont parvenus en toute fin de partie, une petite erreur technique et leur indiscipline les ont poussé vers la défaite.

Un festival offensif

Si l’on rembobine le fil de cette jolie opposition, chacune des deux équipes réussit d’abord à valider des temps forts dans le premier acte. Les Irlandais marquent sur ballon porté via Danny Sheahan (6e) avant de concrétiser une nouvelle offensive par Brian Gleeson, après une grosse percussion du centre Hugh Gavin (26e). Par deux fois, les Bleuets réussissent à recoller. Et par deux fois, c'est le capitaine Mathis Castro Ferreira qui boucle la séquence (12e et 35e). Sur le deuxième essai, les Français s’appuient ainsi sur leur domination en mêlée pour ensuite catapulter le 3e ligne vers l'en-but. Juste avant la pause, Jack Murphy enquille déjà une pénalité qui permet sur le fil à l’Irlande de basculer en tête à la mi-temps (14-17).

Les Bleuets s’évertuent à repasser devant dans le deuxième acte. Dans un temps fort, ils enchaînent pénalités en touche puis à la main. Sur cette dernière, ils exécutent une combinaison à 5 mètres. Léo Carbonneau feinte la passe d'un côté pour servir Patrick Tuifua de l'autre. Le solide 3e ligne joue de sa puissance pour conclure (47e).

Chassé-croisé victorieux pour l’Irlande

La réponse ne se fait pas attendre, surtout que l’Irlande peut évoluer en supériorité numérique après le carton jaune récolté par Grégoire Arfeuil. Le très recherché Hugh Gavin ponctue l’offensive d’un nouvel essai (52e). Alors que les Français reviennent à hauteur de leurs adversaires par une pénalité de Tom Raffy (65e), les Bleuets confondent ensuite vitesse et précipitation. Ils laissent tomber un ballon de relance dans leur camp et les Irlandais le transforment en occasion d’essai. Qu’ils ne manquent pas ! Deux petits jeux au pied de Jack Murphy puis de Finn Treacy permettent à ce dernier de valider pour l’Irlande un quatrième essai (24-31, 68e).

Les Bleus répliquent avec leurs entrants. Joe Quere Karaba réalise un travail énorme et sert Maël Perrin, pour un essai de ce dernier (31-31, 74e). Mais l’effort des Bleuets est encore mis à mal par l’indiscipline. Deux pénalités de Jack Murphy tapées dans les 5 dernières minutes (77e et 80e) finissent par donner la victoire à l’Irlande (31-37). avec ce succès bonifié, le XV du Trèfle démarre parfaitement son tournoi. De leur côté, les Bleuets devront rapidement réagir. A l’image de leurs aînés, le rebond passera par l’Ecosse la semaine prochaine.