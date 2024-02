Auteur d'un doublé ce samedi à Aix, le capitaine des Bleuets Mathis Castro-Ferreira est revenu sur la défaite des siens et l'attribue en partie au manque d'automatismes du groupe France, alors que l'Irlande s'entraîne depuis quatre semaines avec un groupe au complet.

Qu'est-ce qui vous a manqué dans cette défaite contre l'Irlande ?

Ce qui a manqué, c'est sans doute un peu de repères et d'automatismes entre nous. Sur les sorties de camp, les ballons tombés, les Irlandais ont exploité tout ça pour revenir proche de l'en-but et marquer. Mais l'état d'esprit était bon : on n'a pas lâché, on s'est toujours relevé, on s'est soutenu, pour repartir de l'avant.

N'y a-t-il pas eu un moment clé, notamment en deuxième période, où vous êtes en position de vraiment renverser la rencontre en votre faveur ?

Il y a un moment au retour des vestiaires, on pensait qu'il y avait une bascule. Mais en défense de ballon porté, on a beaucoup trop subi pour rester dans le match. On prend trop de pénalités qui leur permet de revenir à chaque fois dans notre camp. Il faut dire que l'Irlande a fait son match.

Personnellement, vous pouvez vous targuer d'avoir inscrit deux essais, et dépensé pas mal d'énergie aux quatre coins du terrain. Comment vous êtes-vous senti ?

Oui, je me suis bien senti. Après, à la fin, j'étais un peu fatigué, vu l'intensité du match. Ça a beaucoup couru, ça a tapé fort sur les zones de confrontation. Mais c'était pas mal, comme l'était l'équipe. Par moments, on a fait de bonnes choses, et parfois, on a baissé de régime. La performance collective est convaincante malgré tout.

Après un beau mano a mano de 80 minutes, ce sont les Irlandais qui se sont imposés contre les Français. Sale week-end pour les Bleu(et)s... \ud83d\ude29



Le résumé > https://t.co/Rc32Ez1KbZ pic.twitter.com/gekGQ4KLfh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 3, 2024

Vous êtes arrivé lundi à l'entraînement comme certains de vos coéquipiers. Est-ce à cela qu'il faut attribuer le manque de repères sur le terrain que vous évoquez ?

C'est sûr qu'en arrivant lundi, on compte lundi et mardi comme jours d'entraînement. Avec de nouvelles têtes, pour commencer à prendre les repères, c'est court. Ça n'a pas empêché complètement la performance mais c'est sûr que pour la suite du tournoi on pourra encore plus se concentrer là-dessus, afin de se connaître plus. La vie de groupe permet les repères collectifs sur le terrain. Pour en avoir parlé avec Seb' (Calvet, le sélectionneur, N.D.L.R.), ce match est un peu le reflet de celui de l'Italie l'année dernière. On n'était pas rodé comme on a pu l'être sur la fin du tournoi. C'est juste une question de temps. Une fois que l'on sera bien rodé, il y aura, je pense, du très beau jeu.