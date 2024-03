Après un Tournoi des 6 Nations décevant pour l’équipe de France des moins de 20 ans, Florian Grill est revenu sur la mise à disposition des joueurs par les clubs de Top 14. Le président de la Fédération française de rugby avoue mener une réflexion sur le sujet cherchant des axes d’amélioration pour les éditions à venir.

Les récents champions du monde ont effectué un Tournoi un brin décevant ou du moins bien en-dessous des standards affichés en Afrique du Sud l’été dernier. L’équipe de France des moins de 20 ans a terminé à la troisième place de ce Tournoi des 6 Nations 2024 avec deux victoires (Écosse et pays de Galles) pour trois défaites (Irlande, Italie et Angleterre). Et si l’effectif de Sébastien Calvet n’a pas été aussi performant qu’attendu, il faut dire que le manager ne disposait pas de toutes ses forces vives : "Avec cette forme de rotation, il est plus difficile d’avoir des repères, de travailler avec des joueurs qui se trouvent, qui se connaissent entre eux, qui sont connectés.", expliquait-il au début du Tournoi.

À l'issue de la lourde défaite des Bleuets contre l'Angleterre (31-45), Sébastien Calvet était forcément déçu de la performance des siens. Le sélectionneur avoue que cette rencontre a marqué des Français qui ne sont pas abattus pour autant.https://t.co/WvPg7jRtfp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 16, 2024

Avec le Tournoi des "grands" qui s’est déroulé en même temps que celui des moins de 20 ans, le Top 14 et même la Pro D2 ont dû faire face à des périodes de doublons plus ou moins impactantes. En l’absence des internationaux les clubs comptent bien souvent sur leurs jeunes pour assurer en championnat. Voilà qui a donc compliqué l’équation pour Sébastien Calvet qui a été privé de joueurs comme Théo Attissogbé (Pau), Mathis Ferté (Brive), Marko Gazzotti (Bordeaux-Bègles) ou encore Hugo Reus (La Rochelle). Dans les colonnes d’Actu Rugby, Florian Grill assure : "Je comprends la problématique des clubs. Comme on fait le Tournoi des U20 en même temps que celui des grands, cela les prive à la fois de leurs joueurs phares mais aussi de ceux qui peuvent les suppléer dans cette fenêtre internationale. C’est aussi parce que nos moins de 20 ans sont aujourd’hui crédibles pour jouer en Top 14. Cela doit questionner."

Des solutions à l’étude ?

Le président de la FFR poursuit sa réflexion : "Il y a plein de solutions à envisager. On pourrait par exemple décaler le Tournoi U20 pour qu’il ne soit pas en même temps que celui des grands. On l’a déjà fait pour le Tournoi féminin. On peut aussi se demander si la catégorie U20 est toujours la bonne catégorie et est-ce qu’il ne faudrait pas faire plutôt un Tournoi U19 pour laisser en Top 14 et en Pro D2 les U20 qui arrivent déjà à maturité. Beaucoup de choses peuvent être faites et ce sont des discussions que nous devrons avoir avec la LNR."

De son côté, Sébastien Calvet s’est déjà projeté sur les prochaines échéances pour éviter d’être impacté par la période des doublons en club : "On a engagé des process pour l’an prochain. France U20 ne peut pas décemment préparer une compétition comme le Tournoi des 6 Nations en passant 100 coups de fil de dernière minute pour connaître son groupe. On ne pourra pas avoir ce même fonctionnement l’an prochain". Reste à voir si les différentes parties parviendront à trouver un terrain d’entente.