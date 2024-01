La liste des Gallois qui prépareront le prochain Tournoi des 6 Nations vient d'être annoncée. Parmi les 34 joueurs appelés, le Racingmen Will Rowlands est bien présent alors que le XV du Poireau devra faire sans son capitaine Jac Morgan forfait pour l'ensemble de la compétition.

Le pays de Galles vient d'annoncer sa liste des 34 joueurs qui prépareront le Tournoi des 6 Nations 2024. Warren Gatland a donc fait appel à 19 avants et 15 arrières pour préparer au mieux cette nouvelle échéance. Cinq joueurs qui n'ont pour l'heure aucune sélection ont été appelés. Alex Mann, Mackenzie Martin, Evan Lloyd et Cameron Winnett qui évoluent tous sous les couleurs de Cardiff et Archie Griffin qui joue, lui, du côté de Bath.

À noter également la présence de joueurs qui ont déjà fait leurs débuts avec le XV du Poireau mais qui n'ont encore jamais joué le Tournoi des 6 Nations comme les piliers Keiron Assiratti et Kemsley Mathias qui ont fait leurs premières apparitions lors de matchs de préparation à la Coupe du monde. Corey Domachowski, Cai Evans, Joe Roberts, Teddy Williams, Sam Costelow et Ioan Lloyd pourraient eux aussi connaître leur premier Tournoi des 6 Nations.

"Il y a un peu d'expérience en termes de joueurs comme George North et Gareth Davies. Nous voulions un peu de continuité avec cela et nous réfléchissons également au prochain cycle de la RWC et donnons une opportunité à certains jeunes, à certains jeunes", explique le sélectionneur gallois.

??????? ?????? ????? ???????



? Dyma Garfan Cymru ar gyfer y Chwe Gwlad.

#GuinnessM6N — Welsh Rugby Union ??????? (@WelshRugbyUnion) January 16, 2024

Jenkins capitaine en l'absence de Morgan

À noter l'absence Jac Morgan. Le capitaine du XV du Poireau est forfait pour toute la durée de la compétition. Touché au genou et opéré il y a quelques semaines, le précieux troisième ligne ne sera donc pas de la partie. C'est donc Dafydd Jenkins qui assumera le rôle de capitaine en son absence. À 21 ans il pourrait donc devenir le plus jeune capitaine du pays de Galles lors de ce Tournoi. "Nous avons été incroyablement impressionnés par Daf en termes de professionnalisme et de la façon dont il se prépare. C'est une belle opportunité pour lui, il a été capitaine d'Exeter à plusieurs reprises, c'est un membre très respecté de l'équipe. Je lui ai téléphoné et lui ai parlé et il était absolument ravi d'accepter le rôle et je suis sûr qu'il fera un excellent travail et bénéficiera d'un énorme soutien de la part du reste de l'équipe", assure Warren Gatland.

Pour accompagner les "moins expérimentés", les cadres comme George North ou encore Gareth Davies seront bien présents. Comme annoncé quelques minutes avant la liste, Louis Rees-Zammit (31 sélections) ne jouera pas ce Tournoi. L'ailier de 22 ans a décidé de se lancer dans le football américain. Pour rappel, lors du dernier Tournoi des 6 Nations le pays de Galles avait terminé à l'avant-dernière place du classement devant l'Italie.