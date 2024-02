Le dépôt de bilan de Blagnac pourrait avoir d'importantes conséquences sur la suite de la saison. Si le règlement en cas de forfait général est respecté, le Racing Club narbonnais serait le club le plus impacté... Explications.

Le malheur des uns ne fait pas toujours le bonheur des autres... Car si le dépôt de bilan de Blagnac fait les affaires d'une grande majorité des clubs en Nationale, ce n'est pas le cas de tout le monde surtout dans le haut de tableau. Et ce sont les Audois qui pourraient être les plus pénalisés. La Fédération Française de rugby n'a pas encore officiellement communiqué sur la mise à jour du classement après le forfait des Blagnacais mais il n'empêche que dans ce cas de figure, le règlement est plutôt clair. L'équipe impliquée est pénalisée d'un retrait de deux points pour chaque rencontre soit un total de (moins) 52 points. Tous les autres clubs reçoivent dix points, l'équivalent de deux victoires bonifiées.

Narbonne, club le plus impacté ?

Une aubaine pour les clubs qui s'étaient inclinés face aux Caouecs. Pour ceux qui avaient glané la victoire en revanche... Le bilan comptable après application du règlement n'est pas aussi bon que prévu. Et le Racing Club narbonnais en serait le premier impacté. Les Audois se sont imposés à deux reprises face à Blagnac dont une fois avec le bonus. Pour ces rencontres Narbonne avait donc gagné neuf points. Si l'on suit le règlement, le RCN ne gagnerait finalement qu'un point au classement suite au dépôt de bilan de Blagnac contrairement à Carcassonne ou Chambéry qui s'étaient tous deux inclinés lors de la phase aller et qui gagneraient dix points.

Comme Narbonne, Albi qui compte une victoire face à Blagnac serait aussi pénalisé mais à moindre coût puisque les Albigeois n'avaient pas encore joué le match retour. Finalement, le RCN est le seul club qui a joué les deux matchs. Si la règle est appliquée telle quelle, les hommes de Julien Seron perdraient donc deux places au classement. Une situation que le manager audois déplore dans les colonnes de l'Indépendant : "J'ai le sentiment du devoir bien fait et on vient t'enlever le gâteau. Je suis très agacé. Il y a toute une phase aller qui a été jouée. Ce qui me semble cohérent, c'est qu'elle soit maintenue. Tu ne peux pas tirer un trait comme ça sur 17 journées. Je prêche pour ma paroisse mais on est le dindon de la farce. Vous vous rendez compte ? Nice prend 10 points, nous, on en prend 1 seul. C'est un truc de malade. Tu es au coude à coude avec une équipe, à laquelle tu rajoutes comme ça 10 points."

Reste à voir si le règlement sera revu dans les semaines qui arrivent. Si ce n'est pas le cas, ce gain de dix points ferait en tout cas le plus grand bien à Massy dans la lutte pour le maintien aux dépens de Bourg-en-Bresse et Tarbes...

Le classement mis à jour selon le règlement :