Récit d’une soirée funeste où les joueurs ont appris la déconfiture de leur club. On évoque des "erreurs monumentales de gestion".



Blagnac 18 h 30, stade du Ramier, en bord de Garonne. Depuis le matin, l’information s’est diffusée et les joueurs et le personnel ont été convoqués pour une réunion qui ne disait rien de bon à personne. Le SC Blagnac, club de National est annoncé en difficulté. La réunion va durer un peu plus d’une heure et quart. La presse n’y est pas admise, le président Luc Vignolles l’a expliqué calmement. Un autre dirigeant, un peu plus hostile même s’il reste poli s’adresse à nous : "Vous savez, nous allons virer 60 personnes, alors parler aux médias n’est pas notre priorité. Un communiqué sera envoyé demain."



On comprend son accablement d’autant plus que ses propos ne laissent plus place au doute. C’est une soirée funeste pour un club qui dans les années 80 connut l’élite et abrita, entre autres, Christophe Deylaud et les mythiques frères Médard.

Un million de trou

Vers 20 heures, les premiers joueurs reprennent leur voiture mais ils ne veulent pas parler, apparemment choqués. Mais quelques personnes à cette terrible réunion confirment à mi-voix la rumeur : oui, le club va déposer le bilan. "On nous a annoncé environ un million d’euros de trou financier. On a évoqué des erreurs de gestion colossales et même « monumentales ». J’ai trouvé le directeur général assez sincère et assez transparent, il a reconnu ses responsabilités. Le président n’a pas beaucoup parlé. Je ne dirais pas qu’il a été muet comme une carpe mais…. C’est dommage en tout cas." On nous souffle que le capitaine, Mathieu Vachon figure du club, a lui a très bien parlé. Contacté, il nous indique qu’il préfère laisser passer la nuit avant de s’épancher vis-à-vis de l’extérieur.

Les mots font mal car un témoin nous explique que le SC se retrouve en « cessation de paiements, » ce qui signifie que les joueurs se retrouvent dans la précarité et le temps que les AGS (Assurances Garanties Salaires) se mettent en place, ils vont rester sans salaire pendant un certain laps de temps. On apprend que les salaires du mois de janvier ne seront pas honorés. Les effets concrets d’un dépôt de bilan nous sautent aux yeux. On nous décrit des joueurs abasourdis car ils tombaient des nues, ils n’avaient pas été informés de la situation alors que les comptes se dégradaient depuis septembre. Le club comptait beaucoup de pluriactifs, c’est vrai, des gars qui vivaient surtout une passion et qui n’étaient pas là pour l’argent stricto sensu. Mais l’impact social n’est pas négligeable pour autant. Ils sont au courant des règlements, nous sommes en période hors mutation. Ils pourraient rejoindre d’autres clubs de Nationale ou de Nationale 2 qui ont le droit de recruter quatre joueurs supplémentaires, dont deux de première ligne. Mais les besoins sont très hypothétiques.

On évoque aussi une reprise du club par une association des anciens Caouecs, à un niveau bien moindre évidemment que déterminera la FFR .