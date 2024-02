Posolo Tuilagi aurait retrouvé le groupe du XV de France dans la nuit de mercredi à jeudi, informe L'Indépendant. Le deuxième ligne de Perpignan aurait rejoint la sélection pour pallier l'éventuelle absence de Romain Taofifenua. Le Lyonnais serait malade et donc incertain pour la réception de l'Irlande.

Premier chamboulement pour le XV de France. Posolo Tuilagi serait de retour avec les Bleus et aurait rejoint ses coéquipiers dans la nuit de mercredi à jeudi, à Marseille, comme l'informe L'Indépendant. Le deuxième ligne de Perpignan (19 ans) avait été relâché ce mercredi, suite à l'annonce de la composition et des réservistes par Fabien Galthié à deux jours de la réception de l'Irlande, mais il semble que le Catalan ait fait un aller-retour express. Le quotidien régional rapporte que Romain Taofifenua serait malade et donc incertain pour le premier grand rendez-vous des Bleus dans le Tournoi (vendredi, 21 heures).

Champion du monde avec les Bleuets l'été dernier, Posolo Tuilagi a participé au dernier rassemblement de la "grande" équipe de France en profitant du forfait d'Emmanuel Meafou. Son profil destructeur (1,92m, 149kg) plaît logiquement au staff de Fabien Galthié.

\ud83d\udea8 \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 La composition des Bleus avec Yoram Moefana et Paul Gabrillagues titulaires pour affronter l'Irlande ! #XVdeFrance #6Nations2024



Plus d'infos > https://t.co/XluOlz9CvG pic.twitter.com/2oumz1jHoD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 31, 2024

Des conséquences pour l'Usap ?

Alors que Paul Willemse sera titulaire au poste de numéro 5, Romain Taofifenua est annoncé sur le banc des remplaçants. Si la situation du Lyonnais devait se dégrader, le Perpignanais pourrait ainsi suppléer "Tao" et connaître sa première sélection avec le XV de France. Pour l'heure, Posolo Tuilagi et les Bleus sont dans l'attente et ce retour express pourrait avoir des conséquences pour son club. Perpignan reçoit le Racing 92 (samedi, 15 heures) dans un nouveau match capital pour la course au maintien et pourrait donc être privé de son jeune tank.