Vendredi soir, face à l’Irlande à Marseille, le numéro 8 du Stade rochelais sera pour la première fois capitaine du XV de France. À quelques heures du premier choc du Tournoi des 6 Nations, Gregory Alldritt en dit aujourd’hui un peu plus sur les émotions qui le traversent…

Comment appréhendez-vous ce premier capitanat ?

C’est beaucoup de fierté, beaucoup d’honneur. Mais jusque-là, tout ça est très facile parce que j’ai un super groupe avec moi. Je n’ai à présent qu’une hâte, c’est d’être à demain.

Cette semaine, on a souvent dit que vous étiez un capitaine à l’anglo-saxonne. Trouvez-vous cette définition assez juste ?

J’essaie de faire un mix avec ce que j’ai connu dans ma carrière : à La Rochelle, j’ai côtoyé de grands joueurs français et étrangers, qui m’ont tous marqué à leur façon. Mais j’essaie de rester moi-même, de ne copier personne. […] Quant aux arbitres du niveau international, je les côtoie aussi en Champions Cup. Maintenant, je laisse les observateurs juger si c’est un capitanat à l’anglo-saxonne ou à la française.

Le Vélodrome a quelque chose de spécial

Êtes-vous plus stressé que d’habitude ?

Je ressens la même pression qu’avant chaque Tournoi : nous jouons tous pour avoir la boule au ventre avant les grands rendez-vous mais je ne sens pas le groupe stressé. . […] Je ne sens pas une pression négative parce que nous avons très bien travaillé. Nous sommes prêts à faire un grand match demain.

Que vous inspire le stade Vélodrome de Marseille ?

On aime bien le Stade de France mais le Vélodrome a quelque chose de spécial. C’est un stade bruyant, qui nous donne aussi beaucoup d’énergie : ça tombe bien, on en aura besoin demain soir, contre l’Irlande...

Les France-Irlande sont souvent des matchs très âpres. Cela va-t-il se confirmer demain ?

On se souvient tous du France-Irlande du dernier Tournoi, qui avait fini avec 45 minutes de temps de jeu effectif. Mais cela ne nous fait pas peur : on a régénéré nos corps et bien travaillé ces dernières semaines. Physiquement, on sera au rendez-vous. […] Les Irlandais, ils ne font pas 150 kg mais tout ce qu’ils font, c’est minutieux, précis et ils ont l’une des meilleures troisième ligne au monde (Josh van der Flier, Caelan Doris et Peter O’Mahony). On est prévenus.

Trouvez-vous qu’il est judicieux d’avoir floqué les dos de maillots avec les noms des joueurs ?

Ce n’est pas ma première préoccupation, franchement. Qu’il y ait les noms ou pas, ça m’est égal. Si ça aide au développement, autant le faire. Il faut juste que ce soit fait intelligemment et dans de bonnes conditions.