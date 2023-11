Recrue estivale du club double champion d’Europe en titre, le néo-Rochelais Teddy Iribaren n’offre pas encore le rendement espéré depuis le début de saison. Capitaine de l’équipe maritime méconnaissable à Oyonnax samedi dernier (19-17), le demi-de-mêlée se pensait pourtant "prêt" à inverser la tendance. Manqué.

L’image de sa mine aussi déconfite qu’incrédule, au moment d’enfiler son imper pour regagner le banc, vaut mille mots. Samedi dernier à Oyonnax, propulsé capitaine pour sa première titularisation sous le maillot rochelais, Teddy Iribaren ne s’attendait sans doute pas à tel bourbier. Remplacé dès la 52e minute par l’indiscutable taulier en n°9 Tawera Kerr-Barlow, l’ancien Racingman n’a pas su mettre à profit son expérience pour désamorcer la faillite collective jaune et noir. Quand bien même son magnifique 50-22 (46e) aurait mérité meilleur sort qu’un sixième ballon égaré en touche dans la foulée.

Jeudi 2 novembre, avant-veille du déplacement à Charles-Mathon. "Aujourd’hui, je pense que je suis prêt à jouer." Présent devant la presse bien conscient des lacunes affichées lors de ses premières sorties avec sa nouvelle écurie, et une poignée de jours après avoir ciré le banc de Deflandre tout le long face à Castres, Teddy Iribaren sent pourtant poindre l’heure de la bascule. Celle qui fera peut-être taire les langues de certains supporters pas toujours tendres, à son égard, sur les réseaux sociaux. Même s’il ne semble y prêter guère attention.

"Je n’ai plus 20 ans"

"Je viens d’arriver, c’était hyper particulier car on a eu quinze jours pour se préparer. Je reviens de pas mal de pépins physiques au Racing. J’arrivais sur la pointe des pieds dans l’équipe championne d’Europe, j’essayais de créer des affinités et de trouver des automatismes avec tout le monde, s’épanche alors la recrue du dernier mercato estival pour expliquer ses délicats débuts. Evidemment que j’ai envie de jouer, qu’il me tarde mais je n’ai plus 20 ans. Je n’ai pas d’appréhension mais je voulais avoir pleinement tous mes moyens, connaître vraiment bien le système."

Des repères, Teddy Iribaren, 33 ans, en avait déjà avec certains. Lui le petit dernier du contingent francilien débarqué en Charente-Maritime. On parle-là des Dulin, Thomas, Tanga, Colombe et autres membres du staff tels O’Gara, Ryan et Talès, tour à tour côtoyés au Racing 92. Et soutiens de taille. "Teddy, c'est quelqu'un sur qui on compte, jure le dernier cité, nommé entraîneur des trois-quarts rochelais à l’intersaison. Il faut lui laisser du temps. Il est complémentaire de Tawera (Kerr-Barlow) et de la « Berje » (Thomas Berjon). C'est un autre registre, dont l'équipe a besoin."

Tawera Kerr-Barlow est la titulaire à la mêlée rochelais depuis de nombreuses saisons. Icon Sport

Kerr-Barlow prédisait une "recrue fantastique"

Le salut viendra-t-il justement de la qualité reconnue de son jeu au pied, dans le jeu courant comme face aux perches où La Rochelle souhaite délester Ihaia West de l’exercice des tirs au but ? "C’est un joueur très talentueux, notamment au pied ! Depuis que je suis en France, je le vois jouer régulièrement et je suis un fan de la manière dont il joue, nous glissait le All Black Kerr-Barlow à l’automne 2022. Il a beaucoup d’instinct et je pense qu’il sera une recrue fantastique pour nous !"

Reste à accoler l’étiquette "fantastique". Mais si - pour l’instant tout du moins - la greffe Teddy Iribaren n’a pas pris au Stade rochelais, le demi-de-mêlée de 33 ans se projette surtout plus loin : "J’arrive à un âge où je me dis que je n’ai toujours pas gagné de titre. Je suis là pour gagner un tout simplement, voire deux, voire…On verra. Je suis très content d’être là. Je ne sais pas quelle meilleure équipe j’aurai pu choisir pour gagner des titres. Toulouse, me diront certains ? Oui. Mais c’est un club (son club formateur, NDLR) que je connais trop bien (sourire). La Rochelle, ça me va !" La réciproque attendra.