Face à Dax, vendredi soir, le BO, pourtant dans le coup à la pause (10-13), a manqué sa seconde période. Il s'incline sans bonus défensif (23-13) et retombe dans la zone rouge.

Manu Cassin, l’entraîneur de la défense du Biarritz olympique, avait prévenu avant la rencontre. Si le BO semble aller mieux depuis le début de l’année 2024 (six points pris en deux matchs), l’équipe basque a souvent eu du mal, cette saison, à enchaîner deux résultats positifs. “Ce qui nous a fait défaut, c’est la continuité et le fait d’être capable de réitérer de bonnes performances”, disait le technicien la veille du match. Le constat s’est vérifié doublement, vendredi soir, à Dax. D’une part, car le BO a perdu (23-13) et n’a pas réussi à confirmer sa jolie victoire bonifiée de la semaine passée. D’autre part, parce que le club rouge et blanc, auteur d’une première période sérieuse, a montré un visage totalement différent par la suite.

Battue d’un point à l’aller (21-22), l’équipe basque voulait prendre sa revanche sur l'USD ce vendredi soir et globalement, le BO a joué comme une équipe qui voulait sauver sa peau, sur l'entame. Les partenaires de Thomas Sauveterre ont marqué sur leurs temps forts, ont plutôt bien tenu le ballon, et même s’ils ont encaissé des points facilement (l’en-avant de Fariscot sur le renvoi de Séguy coûte cher), ils sont rentrés à la pause avec une avance de trois points (10-13). Disciplinés, investis et sérieux, les visiteurs ont fait quarante premières minutes dans la lignée de ce qu’ils avaient montré à Nevers ou face à Valence.

Le banc biarrot n’a pas pesé

La bascule ? Elle a eu lieu en début de seconde période, lorsque Ratu Nacika a renversé Zach Kibirige et Tyler Morgan (17-13, 48e), ou plutôt juste après. Jeff Dubois, le manager landais, a décidé de vider une partie de son banc, puisqu’il a fait rentrer d’un coup six joueurs. Plus frais, les remplaçants landais ont imposé une pression constante sur le BOPB, qui a eu beaucoup de mal à sortir de son camp, un peu comme lors du match aller. Les visiteurs, disciplinés sur les 40 premières minutes, ont été beaucoup sanctionnés par la suite. Le banc biarrot, qui a fait son apparition sur la pelouse entre la 48e (Tougne) et la 65e (Petch), n’a pas pesé sur la seconde période et deux joueurs (Martin, Perraux) n’ont pas joué.

C’est à partir du moment où ils ont vu qu’ils ne pourraient plus gagner ce match que les Basques ont décidé de jouer les ballons à la main, et après une percée de Jonathan Joseph (78e), les rouge et blanc ont bien cru rentrer de Dax avec un bonus défensif. Mais l’essai de Temo Matiu (80e) a été refusé pour une passe jugée en-avant par M. Hourquet, et sur l’action suivante, Kévin Tougne n’a pas réussi à aplatir le ballon dans l’en-but, à cause d’un défenseur landais. “Dax était peut-être mieux adapté aux conditions. Ils sont très agressifs dans les deux zones, et nous, pas assez efficaces. Avec le ballon, on n’arrivait pas à jouer dans le camp adverse”, a analysé Simon Mannix, auprès de nos confrères de Sud Ouest en conférence de presse.

Mannix : “On paie cher ce soir”

La semaine dernière, Biarritz avait gagné et ses concurrents dans la lutte pour le maintien, qu’ils se nomment Dax, Soyaux ou Rouen, s’étaient aussi imposés. Cette fois, le BO est le grand perdant de cette 18e journée, puisque Valence a gagné et Soyaux a pris un bonus défensif à Montauban. Quant à Dax ? À douze journées de la fin de la phase régulière, les Landais comptent onze points d’avance sur les Basques. “On paie cher ce soir. L’investissement ne correspond pas avec ce que j’ai vu depuis que je suis arrivé à Biarritz, mais ce n’est pas un coup d’arrêt, pour nous”, a estimé l’entraîneur en chef, Simon Mannix. Début février, après une semaine de pause, son équipe se déplacera à Soyaux Angoulême (14e, un point d’avance au classement), pour une rencontre de la plus haute importance, dans la course au maintien.