Sorti vainqueur d’un match important pour la lutte au maintien, Dax compte désormais onze points d’avance sur la place de barragiste, et si la bataille pour ne pas descendre n’est pas terminée, les Landais vont aborder le dernier tiers du championnat avec quelques certitudes.

Ce samedi matin, les joueurs de l’US Dax ont la tête haute. Victorieux du Biarritz olympique (23-13), ils comptent, après dix-huit journées, 11 points d’avance sur le BOPB, premier relégable et 21 sur Rouen, lanterne rouge. Si le maintien n’est toujours pas acquis, la situation des Landais est aujourd’hui moins anxiogène que celle des Biarrots et cette victoire, dans ce “match à huit points”, va apporter un peu plus de confiance à une formation dacquoise en pleine bourre depuis début novembre (seulement trois défaites en dix matchs). “En vue du maintien, c’était important de gagner aujourd’hui. Il y avait un sentiment de revanche de la part des Biarrots et on a su répondre présent”, a savouré le manager Jeff Dubois, selon des propos rapportés par nos confrères de Sud Ouest en conférence de presse après le match.

Puntous : “On s’est recentrés sur du jeu axial”

Certains y verront un symbole. D’autres le hasard. Toujours est-il que face au BO, l’USD a gagné sans laisser le moindre point à son adversaire du soir, grâce à un dernier effort défensif de Dax sur sa ligne, et au fait qu’Iban Hiriart Urruty a mis son corps en opposition, pour empêcher Kévin Tougne de marquer l’essai du bonus défensif. Le talonneur remplaçant a ainsi terminé son match sur une note positive, après avoir connu du déchet lors de son entrée sur le terrain (48e) au niveau de la touche, puisqu’il a raté ses trois premiers lancers.

Avec un peu plus de réussite dans les airs, les hommes de Jeff Dubois auraient probablement pu l’emporter plus largement, car ils sont montés crescendo en même temps que le chronomètre avançait, alors que le début de la rencontre avait plutôt été à l’avantage des Biarrots. “On savait qu’ils allaient être revanchards par rapport au match aller. Ils ont envoyé beaucoup de jeu, on n’arrivait pas à mettre le nôtre en place, alors on s’est recentrés sur du jeu axial et ça a payé”, analysait le trois-quarts centre Benjamin Puntous, en conférence de presse.

Le management de Jeff Dubois porte ses fruits.

Turnover gagnant

Pour Dax, ce succès face à un concurrent direct vient surtout valider celui glané une semaine plus tôt à Grenoble, et le manager landais, Jeff Dubois, montre une nouvelle fois que sa méthode, qui vise à constamment changer la composition, fonctionne à l’USD. Au Stade des Alpes de Grenoble, malgré une équipe quelque peu remaniée par rapport à celle qui avait été alignée lors du succès contre Montauban, les Landais avaient été performants. Face au BO, Dubois a encore tout chamboulé ou presque (12 changements) et sa formation a gagné.

Surtout, son coaching, tôt en début de seconde période, a permis à son équipe de prendre le dessus sur le BO lors de la dernière demi-heure et Hugo Cerisier (huit points au pied, 100 %) a bien pris la suite d’un Romuald Séguy pas en réussite (0/2). “La politique mise en place par Jeff depuis deux ans maintenant a ses bons côtés et d’autres moins bons, mais pour l’instant, ça porte ses fruits et ça fait que tous les joueurs sont concernés, estimait Benoît August en milieu de semaine. Encore une fois, cette rotation fait que chaque joueur qui rentre dans le groupe peut en ressortir rapidement. Actuellement, ça a un côté très positif.” La récente victoire face au BOPB en est une preuve supplémentaire.