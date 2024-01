Dans un entretien croisé qu'ils nous ont accordé, Sam et Joe Simmonds sont revenus sur leur enfance en Angleterre. Aujourd'hui totalement consacrés au rugby, ils ont pourtant assuré avoir longtemps préféré le ballon rond.

Ce samedi et pour la première fois de leur vie, Joe et Sam Simmonds vont s'affronter sur un terrain de rugby. Les deux frères, qui évoluent respectivement à Pau et à Montpellier, découvrent actuellement une nouvelle vie en France dans un nouveau club, après sept ans partagés ensemble sous le maillot d'Exeter. "C’est la première fois tous sports confondus que nous allons jouer l’un contre l’autre, nous confiait le troisième ligne Sam, dans un long entretien croisé que les deux Anglais nous ont accordé. À part lorsque nous étions petits et que nous jouions à deux au rugby ou au football à la maison, nous n’avions jamais été adversaires".

"Je soutiens Manchester United mais c’est vraiment nul en ce moment"

Il faut dire que ceux qui ont grandi à Teignmouth ont tout fait ensemble, que ce soit au rugby ou... au football ! "Quand nous étions jeunes, tous nos amis jouaient au football donc nous y jouions aussi, rigolait Sam. Mais rapidement, nous avons vu que nous ne serions pas footballeurs donc nous avons décidé de jouer au rugby à la place !" Il se murmure même que Joe était un bon joueur de football (et qu'il était bon dans tous les sports qu'il pratiquait en général), ce qui expliquerait ses belles performances dans l'exercice du tir au but en rugby.

Alors qu’ils s’affronteront sur la pelouse du GGL Stadium de Montpellier ce samedi, les frères Simmonds se sont prêtés au jeu de l’interview croisée ! pic.twitter.com/ijdk3m99bc — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 25, 2024

À l'instar de beaucoup de leurs compatriotes, les Simmonds sont aussi des fans du ballon rond. "Je soutiens Manchester United mais c’est vraiment nul en ce moment", se marrait l'ouvreur. Et son frère de le chambrer : "Joe n’est pas vraiment un spécialiste du football. Je supporte Liverpool, le rival. Plus sérieusement, lorsque nous étions jeunes et que nous devions choisir entre un week-end football ou rugby, ça a toujours été football". C'est finalement vers le ballon ovale qu'ils se sont orientés et il est difficile de dire que cela fut une mauvaise décision...