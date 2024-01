La phase de poule de l'Investec Champions Cup est désormais terminée. Certains joueurs ont particulièrement brillé et crevé l'écran à l'image des inévitables Antoine Dupont et Damian Penaud, d'autres ont impressionné... Les statistiques des joueurs des quatre premières journée !

Certains diront qu'il est plus simple de briller dans une équipe comme Toulouse, certes, on peut aussi dire que c'est Antoine Dupont qui fait briller ses coéquipiers. L'éternel débat, l'oeuf ou la poule... Mais la question n'est pas ici, en revanche les chiffres sont bien là. Le demi de mêlée est sans conteste le meilleur élève de cette phase de poule d'Investect Champions Cup. Premier au nombre de ballons joués à la main, de franchissements, de passes après contact. Quatrième aux mètres parcourus et aux passes, le Toulousain survole la concurrence. "What else ?"

L'arrière garde bordelaise impressionne

Si toute la ligne de trois quart de l'UBB est en feu depuis le début de la saison, son triangle arrière est particulièrement impressionnant. Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey et Romain Buros se sont amusés en Investec Champions Cup. L'ancien clermontois a marqué quatre essais en trois matchs (il n'a pas participé au dernier match face aux Blue Bulls en Afrique du Sud), personne ne fait mieux. Comme Antoine Dupont il a réalisé 10 franchissements et a battu 16 défenseurs.

Romain Buros, a lui aussi franchi la ligne quatre fois, certes il a eu un match de plus pour se mettre en avant mais il a battu un défenseur de plus que son compère de l'aile (17), pour un total de 58 ballons joués à la main (troisième meilleur total). L'autre international de ce trio d'enfer, Louis Bielle-Biarrey, a battu huit défenseurs adverses.

Les Anglais à la fête

Qui a dit que les clubs Anglais étaient morts ? Il en reste, certes, un peu moins, mais les résistants sont loin d'avoir déposé les armes. Excellent contre la Racing, Marcus Smith a lui aussi battu 16 défenseurs et en plus passé 19 transformations, le meilleur total de la compétition. Autre joueur des Harlequins, Will Evans a impresionné avec ses 57 plaquages (troisième de la catégorie) et ses huit turnovers gagnés.

Les stats complètes :

Points

Thomas Ramos : 55

Marcus Smith : 51

Antoine Hastoy : 49

Fin Smith : 47

Nolann le Garrec : 41

Essais

Romain Buros : 4

Damian Penaud : 4

Nolann le Garrec : 4

Andre Esterhuizen : 4

Joe Cokanasiga : 4

Pénalités

Owen Farrell : 8

Antoine Hastoy : 8

Fin Smith : 6

Ciaran Frawley : 5

Jack Crowley : 4

Transformations

Marcus Smith : 19

Thomas Ramos : 17

Fin Smith : 13

Johan Goosen : 11

Antoine Hastoy : 10

Drops

Melvyn Jaminet : 1

Marcus Smith : 1

Fin Smith : 1

Callum Sheedy : 1

Jurie Matthee : 1

Ballons joués à la main

Antoine Dupont : 71

Tommy Freeman : 59

Romain Buros : 58

Caelan Doris : 55

Josh McKay : 53

Franchissements

Antoine Dupont : 10

Joe Cokanasiga : 10

Damian Penaud : 10

Nolann le Garrec : 8

Louis Bielle-Biarrey : 8

Défenseurs battus

Alex Nankivell : 26

Hacjivah Dayimani : 18

Romain Buros : 17

Marcus Smith : 16

Damian Penaud : 16

Mètres parcourus

Josh mckay : 392

George Furbank : 373

Tyrone Green : 362

Antoine Dupont : 358

Melvyn Jaminet : 334

Plaquages

John Hodnett : 65

Greg Fisilau : 58

Will Evans : 57

James Ryan : 56

Charlie Ewels : 54

Passes

Jamison Gibson-Park : 280

Nolann le Garrec : 252

Craig Casey : 237

Antoine Dupont : 232

Alex Mitchell : 231

Turnovers gagnés

Will Evans : 8

Courtney Lawes : 8

Juan Martin Gonzalez : 7

Josh van der Flier : 7

Tadhg Beirne : 6

Passes après contact

Antoine Dupont : 14

Emmanuel Meafou : 12

Tommy Freeman : 9

Gabriel Ibitoye : 8

Will Muir : 7