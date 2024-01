Après les quatre premiers week-ends de Champions Cup, on connaît désormais les qualifiés pour les huitièmes de finale. L'occasion de faire un point, à mi-parcours, sur les faits statistiques marquants.

Au lendemain de la fin de la phase de poule de Champions Cup. C'est l'heure des premiers bilans. Par nation, celui de la France est tout juste correct avec 5 clubs qualifiés sur 8 (62%) quand la compétition permettait d'en qualifier 16 sur 24 (66%). La déception la plus forte vient de RC Toulonnais, qui faisait de cette compétition un objectif de sa saison et qui n'a pas réussi à gagner le moindre match.

Ailleurs, ce sont les Anglais qui seront les mieux représentés avec six équipes qualifiées (Harlequins, Saracens, Northampton, Leicester, Exeter, Bath). Les Sud-africains et les Irlandais placent deux représentants chacun (Stormers, Bulls, Leinster Musnter), les Ecossais un (Glasgow). Le rugby gallois, en grave crise structurelle depuis plusieurs années, ne place aucune province.

Toulouse et l'UBB en leaders, le Leinster étonnamment discret

Une fois dressé ce premier tableau, un point statistique comparatif, entre les clubs. À ce jeu, ce n'est pas une surprise de trouver le Stade toulousain, équipe sortie numéro 1 au classement général et qui réalise un sans-faute (20 points pris sur 20 possibles). Les hommes d'Ugo Mola trustent notamment les podiums dans les secteurs offensifs : nombre de points marqués (178, 1er), nombre d'essais inscrits (26, 1er ex aequo), ballons joués à la main (527, 3e), mètres parcourus ballon en mains (2202, 3e) et franchissements (55, 2e).

L'Union Bordeaux-Bègles, autre représentant français qui a terminé premier de son groupe après une campagne séduisante, figure aussi très bien dans les bilans statistiques, également dans les rubriques à vocation plutôt offensive : nombre de points marqués (172, 2e), nombre d'essais inscrits (26, 1er ex aequo), nombre de mètres parcourus ballon en mains (2090, 4e) et surtout franchissements, secteur dans lequel les Girondins sont leaders de la compétition après quatre matchs (57, 1er).

Parmi les cadors, on notera la faible représentation statistique du Leinster. Si les Irlandais, qui comptent parmi les favoris au titre, ont bien terminé en tête de leur groupe 4 avec 19 points (2e au classement général), leur domination semble moins forte sur la concurrence. Ils n'apparaissent que dans les top 5 des rubriques de défenseurs battus (102, 5e) et de ballons joués à la main (505, 5e).

Les stats complètes (source EPCR)

Points marqués.

Stade toulousain : 178

UBB : 172

Harlequins : 151

Northampton : 137

Bulls : 132

Essais.

UBB et Toulouse : 26

Harlequins : 22

Lyon et Bath : 18

Ballons joués à la main.

Bulls : 539

Harlequins : 529

Toulouse : 527

Miunster : 526

Leinster : 505

Pourcentage de réussite en touche.

Racing 92 : 92%

UBB et Cardiff : 91%

Leicester et Toulouse : 90%

Pourcentage de réussite au plaquage.

Galsgow : 91%

Northampton : 90%

Toulouse, UBB, Toulon : 89%

Pourcentage de réussite en mêlée.

Exeter, Lyon : 100%

Bath : 97%

Glasgow, UBB : 96%

Mètres parcourus.

Harlequins, Racing 92 : 2268m

Toulouse : 2202m

UBB : 2090m

Bulls : 1957m

Franchissements.

UBB : 57

Toulouse : 55

Bayonne : 49

Bulls : 45

Harlequins : 44

Défenseurs Battus.

Lyon : 109

La Rochelle : 107

Bulls : 104

Harlequins : 104

Leinster : 102

Passes.

Connacht : 691

Munster : 663

Glasgow : 642

Saracens : 636

Ulster : 627

Turnovers gagnés.

Connacht : 42

Harlequins : 41

Northampton : 36

La Rochelle : 36

Munster : 34