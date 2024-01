Le forfait d'Anthony Jelonch pour le Tournoi des 6 Nations chamboule forcément les plans du staff du XV de France. Alors, qui pour le remplacer en troisième ligne ?

L'histoire est cruelle et se répète, dit-on. Malheureusement, le sort s'acharne sur Anthony Jelonch. Le troisième ligne du Stade toulousain, lors de la victoire de son équipe ce dimanche contre Bath pour la dernière journée de Champions Cup (31-19), a été victime d'une torsion d'un genou. Si à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'hypothèse d'une rupture du ligament croisé n'était pas écarté, au contraire, son forfait pour le Tournoi des 6 Nations est d'ores et déjà acté.

Dès lors, cela a des répercussions évidentes sur le club rouge et noir, qui perd peut-être jusqu'à la fin de la saison l'un de ses cadres, mais aussi sur l'équipe de France. Car le Tournoi commence dans douze jours, le 2 février au stade Vélodrome avec le match inaugural face à l'Irlande. Et on sait toute l'importance que revêt Jelonch aux yeux de Fabien Galthié et ses adjoints. Avant la Coupe du monde, alors qu'il soignait déjà une blessure à un genou (gauche cette fois, une rupture du ligament croisé), l'ancien Castrais avait intégré le groupe malgré une rééducation bien avancée certes, mais pas terminée.

Montée en gamme de Cros ; Macalou et Boudehent sur le banc ?

Pour ce qui est des titulaires, il subsiste assez peu de doutes quant à la composition de la troisième ligne. "Il n'y aura pas de grande surprise sur le XV de départ", annonçait le sélectionneur dans les colonnes du Midi Olympique dans son édition du 19 janvier. Particulièrement à ce poste, où figurent l'ancien capitaine Charles Ollivon et l'actuel Gregory Alldritt. Et François Cros, qui avait davantage un rôle de remplaçant lors de la Coupe du monde (notamment lors des matchs contre l'Italie et l'Afrique du Sud), bénéficie d'une expérience conséquente. Le numéro 6 fut en effet 19 fois titulaire avec le maillot bleu, pour 27 sélections.

Reste à déterminer l'identité des remplaçants. Que le banc comporte un ou deux joueurs de troisième ligne, une chose est sûre : Paul Boudehent a une longueur d'avance. Présent lors des trois premières journées de Coupe du monde, il a été appelé par le staff dans la liste des 34. Et pas Sekou Macalou, qu'on lui a longtemps opposé avant et pendant le Mondial. A contrario, Esteban Abadie a vu sa régularité récompensée et postule naturellement à une place sur la feuille de match.

L'un des outsiders dans cette course à la sélection se nomme Yoan Tanga. Le Rochelais a la chance d'être polyvalent 6-8, comme Jelonch, et peut même évoluer au centre. Dylan Cretin, qui aurait pu être de ceux-là, est gravement blessé à un genou (rupture du ligament croisé). De même, Thibaud Flament est blessé au pied, et forfait pour le match d'ouverture.

En cherchant chez les joueurs moins habitués aux stages de préparation, on peut citer Judicaël Cancoriet, auteur d'une saison d'excellente facture sous les couleurs rochelaises et capable de jouer aux trois postes de la troisième ligne, ou encore Jordan Joseph, excellent lui aussi, et préférable s'il est plutôt question d'un 8 puissant pour suppléer Alldritt. Et si c'était Alexandre Roumat ? Le Toulousain, ménagé pour un coup à un genou le week-end dernier, a déjà été appelé dans les groupes élargis, et a clamé récemment que la sélection constitue "clairement un objectif". Citons également Sacha Zegueur, qui a déjà goûté aux rassemblements à Marcoussis et dont le profil jeune et polyvalent a tout pour plaire à Fabien Galthié ; ou encore les Bordelais Bastien Vergnes-Taillefer, Marko Gazzotti et Pierre Bochaton, qui participent grandement à la bonne forme de l'UBB.