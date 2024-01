Si le Stade toulousain a validé son excellente phase de poule en Champions en battant Bath (31-19) ce dimanche, il compte plusieurs blessés dans ses rangs après cette rencontre.

En effet, le trois-quarts centre Dimitri Delibes, victime d'un déblayage adverse en deuxième mi-temps, est sorti en se tenant l'épaule et en grimaçant. Son manager Ugo Mola a confirmé, après la rencontre, que le joueur était sérieusement touché : "Pour Dimitri, le jugement me paraît un peu incompréhensible (la faute n'a donné lieu qu'à une pénalité, et pas de carton, NDLR). Son épaule est luxé, c'est sûr. Et on l'a perdu pour un long moment. C'est dommage, il avait passé un cap qu'on attendant depuis un certain temps ces dernières semaines."

Le troisième ligne international Anthony Jelonch, touché au genou droit, a éghalement cédé sa place en deuxième mi-temps. Mola a expliqué : "Anthony a senti son genou bouger. On a préféré ne pas prendre de risques mais on va attendre les examens. On ose espérer que ça n'ira pas plus loin qu'une sensation anodine." Même s'il ne s'agit pas de son genou opéré en mars dernier, le Gersois est forcément incertain pour le rassemblement du XV de France qui débute ce lundi.

Par ailleurs, si Emmanuel Meafou et François Cros ont été aperçus en train de boîter en fin de match, ils n'ont reçu que des coups. Leur présence à Marcoussis n'est pas remise en cause.