Si les dirigeants du Stade toulousain aiment à le rappeler, cette saison, le tribut qu'ils vont payer au XV de France et aux blessures est plus élevé que jamais...

Comme chaque année à cette période, le sujet revient sur la table inévitablement. La question des doublons tracassera ce sport tant que son calendrier sera aussi chargé. Toujours est-il que cette semaine, le Stade toulousain va plus que jamais se creuser les méninges.

Il y avait déjà les joueurs appelés par le sélectionneur Fabien Galthié et son staff dans la liste des 34 : Cyril Baille, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Dorian Aldegheri, Emmanuel Meafou, François Cros, Anthony Jelonch, Matthis Lebel et Thomas Ramos. De plus, le demi de mêlée Antoine Dupont ne sera pas de l'édition 2024 du Tournoi mais c'est tout comme, puisqu'il rejoint la sélection France VII en février : "Antoine sera finalement absent comme s'il avait disputé le Tournoi des 6 Nations", tentait d'expliquer le président du club Didier Lacroix en décembre dernier. Sauf qu'à ce tribut (faut-il dire habituel), le club haut-garonnais a également perdu en l'espace de 24 heures Anthony Jelonch, Emmanuel Meafou et Alexandre Roumat.

Entre sélections et blessures

Le premier nommé a subi une torsion du genou droit si sérieuse qu'on craignait le pire, avec une rupture du ligament croisé antérieur. Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié l'a confirmé ce lundi en conférence de presse : "le ligament est rompu". Il est non seulement forfait pour la durée du Tournoi, mais aussi pour le reste de la saison...

Le verdict est tombé pour Anthony Jelonch, sorti blessé face à Bath.



Notre 3ème ligne souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou ?

Il sera malheureusement absent plusieurs mois mais nous le soutiendrons tout au long de son rétablissement, pour revenir plus fort \ud83d\udcaa\u2764\ufe0f‍\ud83d\udd25 pic.twitter.com/Dj2oeNofNH — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 22, 2024

Pour le remplacer, son partenaire en club en troisième ligne Roumat a été appelé dans le groupe. Enfin, le joueur d'origine australienne est lui aussi touché à un genou, et doit déclarer forfait pour le match d'ouverture.

Le champion de France en titre perdrait là une belle partie de ses cadres : la plupart pour la durée du Tournoi, d'autres pour plus longtemps... Si l'on rajoute à ça l'indisponibilité des internationaux en début de saison en raison de la Coupe du monde, et on se retrouve avec une saison bien délicate à gérer en termes d'effectif pour Ugo Mola et son staff.

Le cas de Jelonch est parlant

Pour mieux comprendre la relative disponibilité d'un international avec son club, prenons les statistiques de Jelonch en championnat. Le compteur du Gersois s'arrêtera, sauf improbable retour à la compétition (on le lui souhaite), à 6 matchs. La saison dernière, il avait pris part à 10 rencontres de Top 14 (sur 28 possibles) et celle d'avant, 16 sur 28. Depuis son arrivée en Haute-Garonne, le troisième ligne aura donc participé à 32 matchs en championnat, sur 82 possibles (sans compter une éventuelle phase finale en juin).

Et ce maigre bilan n'est pas à attribuer seulement aux deux blessures qu'il a subies, c'est aussi le lot d'un joueur international de son calibre, cumulant 29 sélections (dont 27 en trois ans et demi). Et même si le club savait à quoi s'attendre avec un tel prospect à l'époque, c'est bien pauvre pour un élément cadre du groupe toulousain. Cela incarne un peu les sacrifices des clubs français pour le XV de France, et la singularité de ce sport...