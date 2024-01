Le Stade toulousain a été en difficulté, mais à la fin, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont eu le dernier mot. Les Anglais de Bath ont longtemps contrecarré les plans des Français, mais Toulouse a réussi à prendre le dessus au meilleur des moments pour s'offrir une victoire bonifiée cruciale, la première place de sa poule et l'assurance de recevoir jusqu'en demi-finale. Ce résultat est aussi synonyme d'un 8e franco-français entre Toulouse et le Racing.

Un match au sommet ! C'était une finale de groupe et l'affiche n'a pas déçu. Dans un match de haut niveau avec beaucoup d'intensité, les Toulousains ont dû puiser dans leurs ressources pour disposer de Bath au terme d'une seconde période en forme de combat. Les coéquipiers d'Antoine Dupont et Thomas Ramos ont fait plier des Anglais accrocheurs après la pause pour terminer premiers de leur groupe et avoir leur destin en mains pour le reste de la compétition. Bath a montré qu'il serait un client sérieux pour le titre continental.



Il n'y a eu aucun round d'observation dans cette rencontre. On savait les Toulousains très heureux de pouvoir exprimer leur rugby offensif sur la scène européenne, forts de leurs 21 essais déjà marqués en 3 rencontres. Après 10 minutes de jeu cet après-midi sous la douceur du Sud-Ouest, le Champion de France avait déjà marqué 2 essais par Meafou et Ramos, tous les deux appelés à rejoindre le groupe France prochainement. Toulouse ouvrait le score à la 7e minute après un mouvement offensif long dont il a le secret, parti de son camp et conclu en puissance par le 2e ligne Emmanuel Meafou dans le coin droit (7e, 5-0). Quelques secondes plus tard, Thomas Ramos marquait un essai de footballeur dont il a le secret sur un long ballon joué au pied par Dupont avec un grand pont (au pied) pour effacer l'arrière de Bath avant d'aplatir (10e, 12-0). Toulouse semblait poursuivre sa démonstration européenne.

Bath répond du tac au tac

Les 10 premières minutes ne trouvaient pas de continuité. Ou alors seulement dans l'incapacité des Toulousains à répondre au défi adverse en conquête. Bath faisait souffrir Toulouse à la mêlée et les 4 premières touches des Champions de France étaient perdues sur étourderie. Le secteur de la touche ne posait aucun problème aux Anglais qui marquaient leur premier essai à leur premier lancer sur les 5m adverses. La combinaison profitait au pilier Obano, très bon dans ce match, pour vitre répondre aux essais des locaux. Dix minutes plus tard et autant de temps passé dans le camp de Toulouse, Bath revenait à hauteur avec un nouvel essai signé Du Toit après un forcing long devant la ligne d'essai (25e, 12-12).

Quatre matchs, quatre victoires, quatre bonus offensif et une première place au général. 20 sur 20 pour le Stade toulousain.



Le film du match > https://t.co/NoUV5q6Khr#STvBAT #InvestecChampionsCup pic.twitter.com/Q7qXASIXSa — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 21, 2024

Agacés, les joueurs d'Ugo Mola montraient du caractère en marquant immédiatement un nouvel essai. La cinquième touche de Toulouse et Peato Mauvaka était la bonne. Sur les 5m de Bath, le maul formé avançait irrésistiblement vers la ligne que les Anglais écroulaient. Essai de pénalité et carton jaune pour Charlie Ewels (28e, 19-12). Mais Bath est une équipe aussi réaliste que opiniâtre et forte sur la conquête. Une nouvelle touche à 5m était transformée en un essai de Ollie Lawrence à la sirène après une autre combinaison (MT, 19-19). Tout était à faire pour Toulouse, déçu de son premier acte.

Une seconde période au couteau

La seconde période montrait un tout autre match. Les Toulousains avaient remis les pendules à l'heure dans les vestiaires et s'appliquaient là où ils avaient déjoué lors des 40 premières minutes. Meilleurs dans la conquête, ils n'offraient plus trop de possibilités aux Anglais de marquer des points grâce à une défense montée d'un ou deux crans. Juan Cruz Mallia se voyait refuser un essai rapide (49e) pour une petite faute de Meafou sur le bras du demi de mêlée Ben Spencer. Mallia devra attendre 20 minutes supplémentaires pour planter un essai important. Celui pour passer devant, celui du bonus. Après une mêlée, Dupont lançait Akhi pour une première différence. Ramos, qui avait permuté, pouvait offrir une longue passe sautée vers la droite et Mallia pour un essai en coin (68e, 24-19).

Ramos, moins précis qu'à son habitude, manquait encore la transformation et ne faisait pas souffler de soulagement Ernest-Wallon. L'ouvreur toulousain attendait peut-être son deuxième essai pour libérer tout un stade. Sur une action toulousaine longue, il sollicitait en profondeur la passe au pied d'Antoine Dupont après avoir vu la défense anglaise totalement à plat. Il pouvait plonger dans l'en-but avec le ballon pour les points de la victoire définitive (77e, 31-19). Une victoire toulousaine logique mais très difficile à se dessiner face à un adversaire accrocheur. Le Champion de France a eu ce qu'il voulait, le carton plein pour continuer à recevoir dans les matches couperet et enthousiasmer son public jusqu'à la finale.