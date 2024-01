L’arrière du Stade toulousain et du XV de France Thomas Ramos s’est exprimé après la victoire bonifiée contre Bath qui signe un sans-faute de la part des Toulousains en Champions Cup. Ramos évoque également l’équipe de France, qu’il va rejoindre pour préparer un France-Irlande qui s’annonce explosif...

Cette victoire bonifiée aura finalement mis soixante-dix minutes à se dessiner…

C’est vrai, on a vécu soixante-dix minutes difficiles face à une très bonne équipe de Bath qui est peut-être la meilleure équipe anglaise du moment. On savait qu’elle ne lâchait jamais rien, qu’elle avait pour habitude de revenir en fin de rencontre… là, ils sont revenus dès la première mi-temps. On fait une bonne entame mais on leur donne l’occasion de revenir en leur laissant marquer des essais trop faciles.

Ne fallait-il pas prendre les points alors que vous n’aviez besoin que de quatre points ?

Eux non plus ne les ont pas pris. On est dans une compétition différente du Top 14, où l’on a marqué beaucoup de points sur les trois premiers matchs et aujourd’hui on avait à cœur de montrer qu’on était forts chez nous, qu’on était performants devant avec de beaux ballons portés, une mêlée stable… Il faut avoir des ambitions et ce soir, on avait envie de prendre cinq points. Sur des matchs de phase finale les choix seront peut-être différents, mais aujourd’hui on voulait faire un carton plein.

Quatre matchs, quatre victoires, quatre bonus offensif et une première place au général. 20 sur 20 pour le Stade toulousain.



Le film du match > https://t.co/NoUV5q6Khr#STvBAT #InvestecChampionsCup pic.twitter.com/Q7qXASIXSa — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 21, 2024

Le tournant de la rencontre est-il intervenu à l’heure de jeu, où Bath aurait pu prendre l’avantage sur des pénaltouches proches de votre ligne ?

Ils avaient une pénalité pour passer devant mais ils ne la prennent pas. On devra revoir attentivement ces minutes de jeu, car elles peuvent compter dans une saison. Quand tu passes aussi longtemps à défendre sans encaisser de points à deux mètres de ta ligne, ça montre le caractère de l’équipe, à l’image de Dimitri (Delibes, NDLR.) qui s’est sacrifié et que l’on perd malheureusement…

Votre sans-faute de la phase régulière signifie que vous arriverez gonflés à bloc pour le huitième de finale ?

Il va se passer des tas de choses entre-temps… Le plus important, c’est qu’on voulait bien conclure ce bloc avant le départ des internationaux. On va entrer dans une période de doublons que l’on connaît très bien. Je pense que le groupe va se resserrer encore plus, à l’image de ces cinq derniers mètres défendus. Le huitième, on aura le temps de le préparer et d’y penser car ce sera dans deux mois et demi, trois mois.

Vous affronterez le Racing…

Oui, une équipe que l’on connaît très bien pour l’affronter depuis des années. Ils ont réussi à se qualifier en ne gagnant qu’un match, ce qui est assez étonnant dans cette compétition mais ce sera un match très engagé. Je trouve qu’ils jouent très bien derrière depuis l’arrivée de Lancaster donc cela promet. On sera prêt pour les recevoir.

Voici le tableau complet en #InvestecChampionsCup !



Un duel franco-français dès les huitièmes, des déplacements bien épicés à prévoir, notamment pour La Rochelle... tout est là ! pic.twitter.com/k3NKlidTNy — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 21, 2024

Quel regard portez-vous sur le jeu au sol où la bataille a été féroce et où Jack Willis est monté en puissance au fil de la partie ?

Jack a été très bon sur le jeu au sol, je crois qu’il nous a rapporté trois ou quatre pénalités. De son côté, Bath avait aussi un très bon gratteur en 7 (Chris Cloete, NDLR), très petit, très costaud qui a aussi rapporté des pénalités à nos adversaires. Je ne connais donc pas le différentiel entre les deux mais ce qui est sûr, c’est qu’on est une équipe qui tente, qui laisse l’initiative à tous les joueurs sur le terrain donc à un moment, il est possible qu’un joueur parte seul et qu’il se retrouve un peu isolé de ses soutiens. C’est le risque, mais c’est ce qui fait aussi notre rugby. Au-delà de ça, on a aussi des joueurs comme Jack, Manny, Peat’, Ju’, je ne vais pas tous les citer, qui sont capables d’intervenir dans des moments importants pour obtenir des pénalités. C’est un secteur que l’on doit bosser, offensivement et défensivement mais quand on a de la continuité dans ce secteur, comme ce fut le cas en première mi-temps, on peut faire mal à l’adversaire.

Vous allez rejoindre l’équipe de France, avez-vous tourné la page du Mondial ?

Je ne peux pas parler à la place des mecs mais quand tu abordes une nouvelle aventure, il ne vaut mieux pas ressasser le passé. On verra si le staff décide de l’évoquer ou pas. En tout cas ici à Toulouse on veut basculer avec l’équipe de France et quoi de mieux que de le faire face à l’Irlande au Vélodrome ? Il faut se projeter plutôt que de regarder en arrière, c’est certain.