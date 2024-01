Oyonnax s'est accroché jusqu'au bout du bout pour aller chercher son premier succès dans cette Challenge Cup, contre les Cheetahs, 28-27. Menés au score toute la rencontre, et plombés par une entame catastrophique, les joueurs de l'Ain ont marqué l'essai de la victoire à la 88e minute ! En infériorité numérique pendant 60 minutes, les Sud-Africains ont fini par craquer. Oyonnax est éliminé, les Cheetahs sont qualifiés.

Les Sud-Africains ont marqué leur territoire d’emblée en s’installant dans le camp adverse. Mensa se mettait sous le ballon pour empêcher un premier essai (4e) mais ne pouvait rien sur la passe au pied de Lourens pour Hartzenberg en coin (0-5, 10e). L’autre ailier visiteur prenait un carton jaune pour avoir percuté Salles dans les airs (13e), comme Ikpefan pour un mauvais geste au sol (16e). En bonne position, les Cheetahs allaient chercher la touche à cinq mètres, et le talonneur van der Merwe concrétisait le groupé pénétrant (0-12, 19e).

Les Sud-Africains passaient ensuite à 13 quand Hartzenberg percutait à son tour Salles, qui réceptionnait une chandelle dans les airs. Cette fois, l’arrière d’Oyonnax retombait sur la tête, et le protocole commotion le fit même sortir définitivement du terrain. Carton rouge logique (20e). Mais au score, l’écart s’aggravait. Sur un ballon de récupération, Mafura tapait à suivre, et le rebond était favorable à son demi de mêlée Ruan Pienaar (0-19, 24e).

Oyonnax s'impose au bout du bout et ne termine pas sa campagne "fanny" !



Les Cheetahs repassaient à 13 après un carton jaune de leur capitaine Sekekete, pour avoir gêné une sortie de balle (29e). Cette fois, la supériorité numérique terminait sur un essai de Loïc Godener, après un long travail de sape (4-19, 33e). Même chose pour Filimo Taofifenua, dans la continuité d’une pénalité à cinq mètres de la ligne jouée à la main, qui redonnait espoir à Oyonnax (14-22, 40e).

Oyonnax n’abandonne pas

Mais les Rhonalpins vivaient un coup de froid rapide. Depuis son camp, Pienaar trouvait une penaltouche à cinq mètres de l’en-but. Van der Merwe s’offrait un doublé, sur la même situation (14-27, 42e). Terrible, mais en réalité les derniers points marqués par les Sud-Africains. Les Oyomen lâchaient les chevaux. Depuis leurs 5 mètres, ils partaient en contre, et Ravouvou était repris à une dizaine de mètres de la ligne, isolé (46e). Un avertissement sans frais.

Les entrants faisaient beaucoup de bien, surtout l’Italien David Odiase. En bout de ligne, il profitait d’un très bon travail de Ravouvou et de sa chistera à l’aveugle pour aller marquer son premier essai en professionnel (21-27, 65e). Petite frayeur lorsque Olivier franchissait la ligne trois minutes après. Son essai d’abord validé était annulé par la vidéo, El Khattabi ayant mis la main sous le ballon (68e). Puis Pienaar trouvait le poteau sur un drop longue distance (73e).

Oyonnax pensait les piéger après un dégagement au pied, Coulibaly récupérait le ballon, jouait bien le coup avec ses coéquipiers, et Odiase terminait en terre promise (74e). L’essai victorieux ? Non, Coulibaly ayant fait un en-avant au départ. Alors les Oyomen ont tout donné. En défense d’abord, pour résister. Puis pour arracher un turnover à la sirène. Ils ont remonté le terrain, grâce à Ravouvou, puis une pénalité. Et après cinq longues minutes de percussion, de pick and go, de pénalités à la main, Adrien Bordenave parvenait à marquer l’essai. Entre les poteaux, l’endroit parfait pour la transformation de la victoire de Jules Soulan (28-27, 88e). Une victoire arrachée, mais qui va faire du bien aux joueurs dans cette période difficile dans les résultats. De quoi relancer le moral des Oyonnaxiens dans l’opération maintien en Top 14.