Étincelants contre l'Ulster, les Clermontois se sont qualifiés pour les demi-finales de Challenge Cup après une victoire 53-14. Avant de retrouver le Top 14 ce week-end, les Auvergnats ont fait le plein de confiance après ce qui semble être le meilleur match de leur saison pour l'instant.

Infliger un 33-0 en seconde période à l'Ulster, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est le performance qu'a réalisée l'ASM Clermont Auvergne samedi dernier en quart de finale de Challenge Cup.

Costauds en défense et irrésistibles en attaque, les Auvergnats ont régalé leur public au Michelin pour arracher un ticket pour le dernier carré.

Nos journalistes ont évoqué la prestation des Clermontois dans la Troisième Mi-Temps du Midol. L'occasion de souligner aussi le magnifique travail des avants de l'ASM contre les Ulstermen, tombeurs de Montpellier en huitième.

Avec une parenthèse "européenne" terminée avec deux victoires et une prestation plus qu'aboutie, les protégés de Christophe Urios ont retrouvé de la confiance avant de retrouver le Top 14 et de se déplacer sur le terrain de Bordeaux-Bègles dimanche soir. Pour rappel, les Jaunards sont douzièmes en championnat et ont besoin de points.