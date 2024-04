Portés par une ambiance magnifique au stade Marcel-Michelin, les Jaunards ont livré une démonstration face à l’Ulster, signant le meilleur match de la saison auvergnate.

Clermont est entré en fusion. Dans une ambiance incandescente, marquée par une marée de drapeaux jaune et bleu, l’ASM s’est surpassée pour s’offrir le meilleur match de sa saison face à l’Ulster. Les chants des supporters auvergnats ont sublimé les Jaunards toute la partie. Habitués aux exploits de leurs protégés en Champions Cup, lors de la dernière décennie, les aficionados clermontois ont retrouvé le parfum si envoûtant d’une victoire immense en phase finale européenne. Surtout, les Jaunards ont réalisé le meilleur match de leur saison, en étant constant de la première à la dernière seconde. En bon prophète, Christophe Urios avait annoncé que ses hommes feraient « un grand match », il ne s’est pas trompé. « On a pris beaucoup de plaisir ! C’est un match comme on les aime et comme on ne fait pas assez souvent, notamment en termes de consistance. Quand on souffrait, on a su résister et ne pas prendre des essais trop facilement. C’est une énorme satisfaction », analysait après coup le manager clermontois, qui retenait également la domination physique de ses hommes.

Si aucun blessé n’est à déplorer dans les rangs clermontois, les Ulstermen sont repartis à Belfast avec béquilles, pansements et grimaces. « On se posait beaucoup de questions avant la rencontre sur la dimension physique, mais avec la chaleur et l’intensité, on les a fait sauter ! Je retiens également le fait qu’on a réussi à régler la touche. En première période tout n’a pas été très propre mais ensuite, on a su les mettre à mal dans ce secteur pour lancer notre jeu. » Un jeu sublimé par des trois-quarts tout feu tout flamme, à l’image d’un Alivereti Raka mort de faim en défense, toujours aussi tranchant en attaque.

Jauneau s’est élevé en patron

Au milieu de cette orgie de rugby, difficile de choisir entre les individualités clermontoises: les avants ont détruit leurs opposants et les arrières ont mis le feu à la pelouse du Michelin. Mais la performance de Baptiste Jauneau mérite d’être soulignée, tant le demi de mêlée traverse une saison mitigée avec l’ASM.

Propulsé titulaire et capitaine face au métronome John Cooney, le Béarnais de naissance avait beaucoup à jouer dans ce match électrique. À tout juste vingt ans, Jauneau a été brillant dans tous les compartiments du jeu. Auteur d’un sprint décisif à l’origine du premier essai de Yato, accélérateur de jeu, à l’image de ses passes après contact pleines de justesse, et parfait gestionnaire des sorties de camp clermontoises, le numéro 9 jaune et bleu s’est mué en patron. Une satisfaction énorme pour Christophe Urios. « Baptiste a été très bon techniquement et sur les bases du poste, à savoir la passe et le jeu au pied. Quant à son leadership, il progresse et je trouve qu’il s’est parfaitement entendu avec Anthony Belleau, qui a davantage parlé en avant-match. Il ne faut pas oublier que Baptiste a failli mettre un terme à sa saison après ses trois entorses à la cheville. Bref, il progresse partout ! », retient encore le manager clermontois, désormais focalisé sur le Top 14 et deux rencontres capitales face à Bordeaux-Bègles et le Stade français. Mais avant de penser à la Gironde, les Jaunards ont bien mérité de se lâcher. En demi-finale, ils retrouveront les Sharks de Durban, pour une nouvelle rencontre bouillante…