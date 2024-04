Toulouse et Clermont sont les seuls rescapés des clubs français en Champions Cup et Challenge Cup. Pour ce nouveau week-end européen, on se retrouve dans la Troisième Mi-Temps pour débriefer les rencontres des clubs tricolores.

Les quarts de finale de Champions Cup et Challenge Cup ont été très mitigés pour les clubs français. Toulouse et Clemont étaient en démonstration alors que Bordeaux-Bègles et La Rochelle se sont inclinés aux portes du dernier carré. Si la vidéo s’affiche mal, cliquez ici !