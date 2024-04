Élu homme du match face à l’Ulster, Peceli Yato a déployé un large sourire à l’issue de la partie. Le troisième ligne clermontois retient notamment l’acharnement de ses coéquipiers en défense.

Peceli, que retenez-vous de ce superbe succès face à l’Ulster ?

On est très contents, j’espère que vous l’êtes content aussi (rires). Le public a été énorme aujourd’hui ça fait longtemps qu’on n’avait pas réussi à rejouer un quart de finale à la maison. On a vraiment senti les supporters derrière nous, c’est très bien pour eux.

Sentiez-vous, en avant-match, que vous feriez une grande rencontre à titre collectif ?

Oui, on a trouvé notre force collective sur tous les entraînements que nous avons faits cette semaine. Christophe (Urios) et le staff nous parlent beaucoup de cette notion, et on a vu aujourd’hui qu’on était capable de jouer comme une équipe. On était présent dans chaque collision et chaque ruck, les entraîneurs ont changé un peu l’équipe et je pense qu’ils ont bien fait. On a toujours continué de se battre malgré la chaleur et les assauts irlandais on a retrouvé notre confiance !

À quel moment vous êtes-vous dit que les Ulstermen baissaient le pied et qu’ils n’étaient plus en mesure de l’emporter ?



Quand j’ai pris un KO au milieu de la deuxième période, je suis revenu quelques minutes plus tard, et je voyais que les joueurs de l’Ulster n’étaient pas bien. Dans ma tête, je me suis dit qu’il fallait attaquer à tout va et leur rentrer dedans (rires).

Malgré tout, Nick Timoney a marqué le premier essai de la partie et l’Ulster menait les débats jusqu’à la vingtième minute de jeu…



C’est vrai, il ne fallait pas lâcher après ce premier essai. Lorsque nous étions sous les poteaux, on a beaucoup parlé avec les avants sur le fait de rester concentrés et faire les choses simples. Il ne fallait surtout pas s’affoler et ça a marché.

Auteurs d'une démonstation, notamment dans le second acte, les Clermontois se sont qualifiés pour les demi-finales de Challenge Cup. Ils ont écrasé l'Ulster au Michelin, 53-14. Les Auvergnats affronteront les Sharks de Durban en demi.

Pita-Gus Sowakula a également marqué un doublé. Votre relation a presque l’air fusionnelle avec lui. À quoi est-ce dû ?



Oui Pita est d’origine fidjienne et nous sommes très liés, comme avec les autres Fidjiens d’ailleurs. Aujourd’hui, on s’est un peu challengé ! Il jouait numéro 8 et moi flanker, et avant le match on s’est mis au défi pour savoir qui marquerait le plus d’essais ! C’est dans notre sang de se challenger, on essaie toujours d’en faire plus que l’autre pour marquer le plus de points possibles.

À ce titre, vous avez été élu homme du match par l’EPCR. Est-ce une fierté ?



Ça fait plaisir d’être élu homme du match. Mais quand vous êtes placés au bon endroit, que vous respectez les couloirs et les consignes des entraîneurs, tout est plus simple ! Il ne faut pas oublier non plus tout le travail des avants qui nous a permis d’avoir cette force tout le match. Par contre, je ne dirais pas que c’est mon meilleur match de la saison. Je dois notamment m’améliorer sur mes plaquages, en me baissant davantage. C’est parce que j’ai plaqué haut que j’ai subi une commotion. Je travaillerai plus avec Koula Tukino (NDLR : adjoint en charges des skills et des collisions) pour plaquer plus bas.

Quel est le programme de la soirée ?

Kava (NDLR : la boisson traditionnelle fidjienne) ! J’attends les textos des coéquipiers, même Français, pour savoir à quelle heure je leur donnerai rendez-vous (rires) !