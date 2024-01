Anthony Belleau et Christophe Urios se sont présentés aux micros pour analyser la victoire de Clermont face au Black Lion. L'entraîneur de l'ASM est notamment satisfait de la défense clermontoise, avec aucun essai encaissé.

Christophe, vous attendiez-vous à une si large victoire face au Black Lion ?

Je ne sais pas. Cette victoire est la validation de notre préparation et du sérieux que l'on a mis. Nous avons fait une bonne semaine, j'ai senti tous les joueurs concentrés et on n'a pas pris cette équipe à la légère. On aurait pu souffrir physiquement face au Black Lion, mais on a construit notre victoire avec application. On voulait leur faire mal sur leurs points forts, à savoir le défi physique. On s'est rendu la rencontre plus facile que prévu.

Votre défense a été implacable. Est-ce le signe d'une prise d'une prise de maturité ?

Cela fait partie des axes de travail, Surtout après la défaite injuste subie contre Bordeaux-Bègles. Ce n'était plus possible ! On ne peut plus faire de très bons matchs offensivement et tout balancer en défense. Le staff et les joueurs en ont pris conscience. Il fallait absolument changer. Et depuis cette défaite, nos attitudes sont très différentes. La victoire bonifiée est importante mais on n'a pas pris d'essai. C'est une véritable satisfaction. On avait appelé ce match "un test de caractère". Et notre défense nous a permis de vite prendre confiance à nous pour bien attaquer. Il y a de la fierté aujourd'hui. Ce rendez-vous était un passage obligé pour le club, et je retiens le travail bien fait. À aucun moment du match, nous avons douté. On n’a pas tout réussi mais on a fait ce qu'on avait prévu. C'est la preuve que le groupe grandit et acquiert cette confiance.

Belleau : "Je me suis posé les bonnes questions"

Anthony, qu'avez-vous pensé de l'atmosphère au stade Mikheil-Meskhi ?

On s'était préparé à une grosse ambiance. On a l'habitude de jouer dans des grands stades en Top 14 et on savait que c'était un match historique pour le Black Lion. Mais comme l'a dit Christophe, personne n'était surpris.

Vous avez été élu homme du match. Vous sentez-vous plus libéré depuis plusieurs semaines ?

C'est anecdotique. D'autres auraient pu l'être également mais j'essaie simplement de profiter de mon temps de jeu pour continuer à progresser. Le staff me met au défi sur certains aspects. On a traversé une période difficile, mais on s'est tous resserré et on arrive à accrocher des bons résultats en championnat et en Challenge Cup. Le premier objectif de la saison est atteint, avec cette qualification, on construit pas à pas notre saison. On trouve des solutions semaine après semaine.

Sur quels aspects le staff vous a-t-il mis au défi ?

J'ai un rôle important à jouer de par mon poste. J'ai beaucoup travaillé sur l'animation offensive avec Frédéric Charrier, tout en essayant de devenir un leader en défense. Je me dois de bien impulser la défense. Les matchs du Top 14 amènent beaucoup de pression, et il fallait que je dévoile un peu plus. La blessure de Benjamin Urdapilleta m'a propulsé sur le devant de la scène. Je me suis dit qu'il fallait retrousser ses manches. Tout n'est pas parfait mais c'était important de sortir de ma zone de confort. Parce que ma saison dernière a été négative. Je me suis posé les bonnes questions et c'était une question d'orgueil.