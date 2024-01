Clermont a vite écarté le Black Lion grâce à ses trois-quarts. Anthony Belleau, Alex Newsome et Léon Darricarrère ont particulièrement brillé alors que Luka Matkava a plongé.

Anthony Belleau

Le demi d'ouverture clermontois continue de prendre confiance. Après sa belle prestation face aux Scarlets, l'ancien toulonnais s'est à nouveau montré solide en Géorgie. Juste avant la demi-heure de jeu, Anthony Belleau a tapé un judicieux coup de pied par-dessus, amenant la percée de Léon Darricarrère avant la conclusion de Bautista Delguy. En seconde période sa belle passe en mode "bras roulé" a offert le doublé à l'ailier argentin. Avec un seul échec face aux perches, le demi d'ouverture jaune et bleu repart de Tbilissi regonflé à bloc. Sorti à la 70ème minute, Anthony Belleau a logiquement été élu homme du match.

Alex Newsome

L'arrière australien a été l'auteur du deuxième éclair de la partie. Toujours aussi fiable dans le fond du terrain clermontois, Alex Newsome a relancé depuis le milieu du terrain pour s'offrir un essai en solitaire. Avec deux crochets et quatre défenseurs battus, l'ancien joueur des Waratahs a littéralement laissé sa carte de visite à une défense géorgienne bien trop attentiste pour se laisser faire avoir. À l'origine de l'essai de Moala, Newsome a eu la lucidité d'attendre ses trois-quarts pour servir sur un plateau le Tonguien.

Léon Darricarrère

Le jeune centre a livré son premier match référence sous le maillot clermontois. Titulaire en l'absence de Julien Hériteau, Léon Darricarrère a dicté sa loi au centre du terrain. Décisif sur le premier essai de la partie, avec une belle course et une passe après contact inspirée, l'ancien Bleuet a brillé par sa puissance et son envie. Percutant sur chacune de ses prises de balle, Léon Darricarrère s'est même offert un essai après une belle combinaison initiée par son numéro 10.

Léon Darricarrère s'est montré à son avantage en Géorgie. Icon Sport - Icon Sport

Thibaud Lanen

Au milieu du Caucase, le deuxième ligne a sorti une prestation de haut niveau. Dès le coup d’envoi de la partie, Thibaud Lanen a lancé son match avec une puissante percussion. Très utilisé par Baptiste Jauneau près des rucks, le Lozérien de naissance a su bonifier ses prises de balle. Mais Thibaud Lanen a surtout rayonné dans les airs en volant deux des trois premiers lancers du Black Lion. En défense, le deuxième ligne casqué n'a jamais cessé de plaquer et a su prendre la mesure d'un combat vite gagné par l'ASM.

Les Flops

Luka Matkava

Grand espoir du rugby géorgien, le demi d'ouverture du Black Lion n'a pas passé la meilleure après-midi de sa carrière. S'il a d'abord tenté de déborder la défense clermontoise en début de match, Luka Matkava a ensuite manqué une pénalité quasiment en face des perches. Un échec qui a visiblement perturbé l'ouvreur géorgien puisqu'il a dévissé deux coups de pied et n'a pas trouvé une pénaltouche. Ciblé par la troisième ligne auvergnate, l'ouvreur du Black Lion a été sérieusement malmené et devra encore apprendre pour s'élever.

Miriani Modebadze

L'arrière géorgien a lui sérieusement manqué de panache et d'inspiration. Face à un brillant Newsome, Miriani Modebadze n'a pas tenu le duel face à l'Australien. Le numéro 15 du Black Lion s'est montré plus que quelconque sur les rares lancements de jeu géorgiens et a souvent subi ballon en main. Dès l'entame de la deuxième période, Modebadze s'est fait contrer dans ses vingt-deux mètres et les Géorgiens ont dû encaisser des nouvelles vagues jaune et bleu.