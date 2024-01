Le déplacement de Montpellier à Trévise en Challenge Cup donnera lieu à un choc encore inédit entre les frères Garbisi : l’ouvreur de Montpellier Paolo d’un côté, et son cadet Alessandro, le demi de mêlée du Benetton.

Paolo Garbisi va vivre un moment à part dans sa carrière de rugbyman, ce samedi. D’abord parce qu’il refoulera la pelouse du stade Monigo, celle qui l’a vu faire ses premiers pas de rugbyman de haut niveau, il y a cinq ans. Et comme le Benetton Trévise comporte grosso modo "la moitié de l’équipe d’Italie" comme alertait cette semaine son entraîneur des avants Didier Bès, Paolo Garbisi va forcément croiser nombre de vielles connaissances, et autre partenaires de sélection. De quoi ressentir un peu de pression, même si le jeune (23 ans) mais si mature ouvreur tente de s’en défaire : "Je veux juste prendre du plaisir. Je n’ai jamais voulu me mettre la tête à l’envers ou faire n’importe quoi. J’essaye de ne pas l’aborder comme un match spécial. Je n’ai pas reçu de messages pour le moment. Mais quand la composition va sortir... Ce sera un bonheur de voir ma famille, mes proches, tous les mecs avec qui je joue en équipe d’Italie... On fera peut-être un petit truc après, mais j’espère déjà qu’on va gagner. Je connais tout le monde là-bas... Mais eux me connaissent aussi !"

"Mon frère va vouloir me défoncer !"

Ce match sera pourtant spécial à un autre égard : ce sera en effet la première fois que Paolo affrontera son petit-frère Alessandro (21 ans), qui évolue derrière la mêlée du Benetton Trévise : "Je pense qu’il va être titulaire ce week-end, oui !" glissait l’ouvreur du MHR en conférence de presse dans un grand sourire, "C’est la seule chose qui nous manque ! On a réussi à jouer ensemble, mais on a jamais joué l’un contre l’autre. Là ça va être bizarre ! C’était déjà quelque chose de jouer ensemble, mais je crois que ça va être encore plus bizarre de jouer l’un contre l’autre." En effet, les frères Garbisi avaient été réunis quelques minutes sur le terrain à l’occasion d’un test Italie – Roumanie au mois de juillet 2022. Le grand frère, au tempérament plus calme et posé que son remuant cadet, n’a pas manqué d’humour au moment d’évoquer ce duel fratricide : "J’espère qu’il va faire ses passes, sinon je vais devoir le plaquer. Mais lui, il va être à fond aussi vouloir me défoncer c’est sûr ! Niveau public, je ne serai pas du bon côté cette fois-ci. Et je pense que mes parents seront pour Trévise, ainsi que toute ma famille. Mais tant pis, je veux qu’on fasse un bon match là-bas." Une place de premier de poule est en jeu, alors l’affection familiale attendra...