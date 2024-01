Après un dernier bloc vécu non sans une petite indigestion - quatre défaites en cinq matchs - le RCV compte sur la réception de Soyaux-Angoulême pour démarrer l’année du bon pied et digérer la fin d’année passée.

Pour certains amoureux du RC Vannes, pas certain que le passage du père Noël ait été célébré de la plus belle des manières : la faute à une fin d’année bien chargée de leur équipe, qui a perdu quatre fois lors des cinq derniers matchs. Mais attention toutefois à ne pas devenir trop exigeant. Si on l’analyse en prenant un peu de recul, 2023 aura également été l’année de toutes les émotions. Sur le terrain, l’hiver a révélé un collectif qui est passé de la onzième place à la qualification, s’est imposé en barrage et a touché du doigt l’exploit du bout des doigts à Charles-Mathon avant de démarrer cette saison en boulet de canon avec neuf victoires consécutives.

En coulisses, l’année dernière a été marquée par la livraison du centre de performance, l’agrandissement du stade de la Rabine ou encore la création d’un nouveau projet de club sur la période 2023-2026. À l’arrivée, ces fondations permettent au club et tout un territoire de surfer sur une dynamique inédite. Après quatorze journées de ce cru 2023-2024, Vannes mène la danse d’une courte tête.

Repartir de l’avant

Après avoir compté jusqu’à onze points d’avance sur leur dauphin, les hommes de Jean-Noël Spitzer ont vu leur avance fondre mais ne sont pas passés loin de plusieurs coups. Sur les quatre défaites subies contre Colomiers, Grenoble, Provence Rugby et Brive, les Vannetais ont d’ailleurs ramené deux points de bonus défensif : le premier du Stade des Alpes et l’autre d’Amédée-Domenech. Pour leur dernière de l’année écoulée en Corrèze, les Vannetais ont même été à deux doigts de crucifier les Brivistes sur leurs terres. Après un début de match sur courant alternatif, les Bretons ont su trouver les ressources pour revenir dans la partie et se sont offert plusieurs balles de match dans cette rencontre au scénario improbable.

Face à Soyaux-Angoulême, qui reste sur deux succès, Vannes s’appuie sur un groupe quasi complet et un stade de la Rabine qui ne devrait pas être très loin d’afficher complet. Cette première de l’année est l’occasion idéale de terminer la phase aller par une victoire et attaquer la phase retour de la meilleure des manières.