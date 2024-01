Les jeunes Racingmen Enzo Benmegal et Thomas Moukoro, actuellement barrés dans leur club, devraient selon nos informations être prêtés à Vannes jusqu’à la fin de la saison. Cela constituerait un renfort de poids pour les Bretons, actuels leaders de leur championnat…

L’an passé, l’ailier du Racing 92 Enzo Benmegal (20 ans, 1,78m et 80 kg) avait réussi un début de saison canon, marquant même un essai magnifique face à Castres, à Paris-La Défense-Arena. Pour tout dire, le jeune homme avait alors fait une telle impression dans le microcosme que sur le plateau du Canal Rugby Club, le sélectionneur Fabien Galthié avait même avoué garder un œil sur l’ailier francilien. Malgré tout, Benmegal a actuellement devant lui une légion d’ailiers dans le 92 (Juan Imhoff, Vinaya Habosi, Wame Naituvi, Christian Wade, Henry Arundell…) et a grand besoin de temps jeu pour confirmer ses débuts fracassants dans le rugby professionnel.

Thomas Moukoro ? Il est lui-aussi considéré comme un grand espoir au poste de pilier gauche, en France. S’il connut plusieurs titularisations avec le club des Hauts-de-Seine pendant la Coupe du monde, l’ancien Bleuet est actuellement barré par Hassane Kolingar, Eddy Ben Arous et Guram Gogichashvili dans le 92.

À Vannes dans les jours prochains

Selon nos informations, Enzo Benmegal et Thomas Moukoro (22 ans, 1,86m et 110 kg) seraient donc sur le point d’être prêtés à Vannes, actuel leader du Pro D2, jusqu’à la fin de la saison. L’ailier francilien et le pilier gauche devraient débarquer incessamment sous peu dans le Morbihan et constituer, pour l’équipe de Jean-Noël Spitzer, un renfort de poids.