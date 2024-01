Pur produit de la formation toulonnaise, le deuxième ligne fait figure de surprise de la liste donnée par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Du côté de la Rade, on se félicite de la nouvelle.

Un vent de fraîcheur pour l’acte 2 du mandat de Fabien Galthié. À la suite d’une coupe du Monde terminée en quarts de finale, le sélectionneur a décidé de voir de nouvelles têtes au sein du groupe France. Parmi elles, il y a notamment deux Toulonnais : Esteban Abadie et Matthias Halagahu. Si l’appel du troisième ligne semble être une évidence tant il est performant depuis sa fin d’aventure à Brive et son arrivée à Toulon, la convocation du deuxième ligne a pu étonner les suiveurs du rugby.

Lancé dans le monde professionnel par Patrice Collazo, lors de la saison 2020-2021, Halagahu se révèle comme un cadre de l’effectif toulonnais depuis le début de cette saison (14 apparitions pour 720 minutes de temps de jeu. À l’heure de réagir à la nouvelle, Pierre Mignoni avait le sourire. « Avant tout, c’est une super nouvelle. On félicite nos quatre joueurs (Halagahu, Ollivon, Abadie et Jaminet NDLR), avec une mention spéciale pour les deux nouveaux. Ils le méritent. Je les félicite au nom des joueurs, du staff, du club et jusqu’au président. C’est une évolution dans leur statut, ce n’est pas un changement. C’est une première liste de 34 joueurs. La coupe du Monde est encore loin, tout comme commencer un match du Tournoi. C’est génial pour eux de connaître cette évolution. Pour Matthias, jeune joueur du club, c’est magnifique. »

Le boss varois a souhaité saluer ses « formateurs » : J’ai une pensée pour ceux qui l’ont formé ici, à Toulon. Il faut les mettre en avant. Il faut mettre en avant la formation que ces gens ont pu lui donner. Ça amène beaucoup d’espoirs pour nos jeunes joueurs. » Et notamment pour son ami Gaël Dréan : « On est simplement heureux pour Matthias. C’est une surprise pour certains, mais on s’y attendait à Toulon quand on voit ce qu’il propose depuis plusieurs week-ends. On sait où il peut arriver. »

Galthié le connaît depuis ses années à Toulon

Catégorisé depuis ses jeunes années comme l’un des plus gros espoirs du centre de formation, Matthias Halagahu, freiné par plusieurs opérations aux épaules, a été notamment pris son aile par Alun Wyn Jones en début de saison. Un travail auprès de la légende galloise qui l’a aidé à faire son autocritique, notamment sur ses manques au niveau physique et dans la compréhension du jeu.

Une association désirée par Mignoni, qui n’est pas du genre à tirer la couverture vers lui : « S’il en est là, c’est grâce à lui. Le staff est simplement là pour l’accompagner. Il a fait un gros travail, mais il en a toujours devant lui. C’est pour ça que ce n’est pas un changement de statut, mais une évolution. Quand tu es sélectionné comme ça, tu es vite mis en avant par les médias. C’est normal ! il doit garder la tête froide. Il doit être conscient de ce qu’il a fait, mais il doit être conscient de ce qui lui reste à faire. Il a un potentiel hyper intéressant. Il doit se fabriquer plus haut, bien plus haut. Après le Munster, c’est le premier joueur à m’avoir dit : « Pierre, je vois le niveau et la différence. » Il mesure ce qui lui manque. Ce n’est qu’une étape. » L'étape est plutôt logique pour Fabien Galthié. Lors de son passage à Toulon (2017-2018), le sélectionneur du XV de France a vu évoluer le jeune deuxième ligne. Chez les jeunes, le natif de Fréjus, référencé déjà au sein du giron fédéral, a évolué aux côtés de son fils Mathis Galthié.

Pour autant, Pierre Mignoni a mis en garde son jeune élément. « Il faut le laisser tranquille. Ce n’est pas un changement de statut, c’est une évolution. Le changement de statut arrivera quand Esteban ou Matthias auront participé à plusieurs Tournois ou à une coupe du Monde. Je suis très content qu’il aille voir ce niveau, car ça nous aidera sur les échéances futures en Top 14 et en Champions Cup. Ils doivent acquérir de l’expérience pour être des meilleurs joueurs. »