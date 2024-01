Selon nos informations, le joueur de Béziers Maxime Espeut va s'engager avec Montauban. Il quitte ainsi son club formateur.

Béziers est actuellement l'équipe à battre en Pro D2. Sur six victoires de rang, les Rouge et Bleu vont passer un vrai test sur leur pelouse du stade Raoul-Barrière contre Provence Rugby, une place devant eux au classement. S'ils souhaitent retrouver des phases finales qui leur échappent depuis 2018, les dirigeants biterrois préparent déjà la saison prochaine. Ils vont enregistrer un troisième départ après celui de Raffaele Costa Storti, qui retrouvera le Stade français, club qui le prête dans l'Hérault et celui de Giorgi Akhaladze, qui va migrer vers Clermont-Ferrand. Selon nos informations, Maxime Espeut (23 ans) va signer avec Montauban.

Centre ou ailier

Maxime Espeut a disputé 76 rencontres avec l'ASBH, son club formateur, dont onze cette saison. Il a été titulaire à chaque fois. Après une saison 2021 - sa plus prolifique avec sept essais - comme ailier, il a progressivement glissé au centre, à l'image de sa saison passée, où il a disputé 20 de ses 21 rencontres en deuxième centre.

Mais cette saison, le manager de Béziers Pierre Caillet l'a remis sur l'aile, barré au centre par les bonnes performances de Watisoni Votu, Taleta Tupuola et Paul Recor, son ancien partenaire chez les jeunes de Béziers. À Montauban, au centre, il sera, notamment, en concurrence avec Yvan Reilhac, qui a prolongé son bail.