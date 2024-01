Le pilier gauche géorgien, Giorgi Akhaladze, actuel joueur de Béziers en Pro D2 devrait s'engager avec l'ASM. Le club auvergnat continue de se renforcer pour la saison prochaine.

D'après les informations de nos confrères de l'Équipe, le pilier gauche de Géorgie, Giorgi Akhaladze, qui évolue actuellement en Pro D2 du côté de Béziers devrait s'engager avec l'ASM. Arrivé à l'ASBH en 2021 après un passage à Massy, il a joué 55 matchs au club et s'engagerait avec le club auvergnat pour les deux prochaines saisons.

Arrivé jeune dans l'hexagone, Giorgi Akhaladze présente l'avantage non négligeable d'être JIFF. L'ASM qui va perdre deux de ses piliers gauches la saison prochaine avec le départ de Daniel Bibi Biziwu à Pau et de Giorgi Beria à Perpignan, a besoin de se renforcer au poste. Les Jaunards ont réussi à devancer d'autres gros clubs sur ce dossier comme Perpignan mais aussi Bordeaux-Bègles qui étaient intéressés par le Géorgien. Clermont, actuel neuvième du championnat espère rapidement retrouver les sommets et le top 6 que le club côtoyait, il y a encore quelques saisons.