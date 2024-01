Yvan Reilhac va poursuivre son aventure en terre montalbanaise. Le centre de 28 ans a prolongé son contrat avec l'USM. Il portera donc le maillot Vert et Noir pour trois saisons supplémentaires.

Celui qui n'avait connu que le Top 14 (Montpellier et Pau) jusqu'ici a décidé de s'inscrire dans la durée avec Montauban. Yvan Reilhac a prolongé son contrat dans le Tarn-et-Garonne et portera donc les couleurs de l'USM pour trois saisons supplémentaires. Le centre de 28 ans qui a débarqué à Sapiac à l'intersaison en provenance de la Section paloise s'est parfaitement intégré parmi les hommes de PP Lafond et staff jusqu'à devenir l'un des titulaires indiscutables à son poste. Depuis le début du championnat l'ancien montpelliérain n'a manqué que deux rencontres. Il compte aujourd'hui 13 feuilles de matchs pour 12 titularisations et trois essais et sera à nouveau titulaire face à Grenoble ce week-end.

"J’ai choisi Montauban car je connaissais très bien PP Lafond avec qui j’avais travaillé à Montpellier. Je savais que c’était un club qui avait de l’ambition avec un beau projet. J’avais envie d’être investi et avoir de l’influence dans un projet", confiait Yvan Reilhac en début de saison. Et le Parisien d'origine s'est très vite adapté à un championnat qu'il ne connaissait pas il y a encore quelques mois : "C’est un championnat différent du Top 14. En comparaison, les chocs sont aussi rudes mais c’est vrai que cela va moins vite. C’est un championnat relevé et très homogène où il faut être prêt sinon cela ne pardonne pas…"

Une prolongation qui devrait en amener d'autres dans les semaines à venir au sein d'un projet dans lequel le manager montalbanais souhaite conserver un maximum de cadres pour garder une stabilité qui pourrait être précieuse sur les années à venir.