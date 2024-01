L'entraîneur de Brive, Pierre-Henry Broncan, a annoncé sur les réseaux sociaux que son jeune fils Alix était atteint d'une grave maladie.

Ce samedi 13 janvier, l'entraîneur de Brive Pierre-Henry Broncan, a annoncé sur X (ex-Twitter) que son fils, Alix, était atteint d'un lymphome, une tumeur maligne du système lymphatique. Cette grave maladie a été diagnostiquée le 12 janvier, le jour de l'anniversaire du jeune Alix. "Le 12 janvier pour l'anniversaire d'Alix, un lymphome en cadeau, a écrit l'ancien entraîneur de Castres. Ce court texte accompagne une photo du père avec son fils sur son lit d'hôpital.

Le 12 janvier pour l’anniversaire d’Alix, un lymphome en cadeau, il est déjà en mode combat et il va gagner un match de plus!@FranceRugby @CABCLRUGBY @StadeToulousain pic.twitter.com/TbHs7zU2Wj — Pierre Henry Broncan (@BroncanH) January 13, 2024

Comme avant lui son père et son grand-père, Alix Broncan joue au rugby, en l'occurrence chez les moins de 16 ans du Stade toulousain. Et comme l'écrit son père dans son message, "il est déjà en mode combat et il va gagner un match de plus !" Toute la rédaction de Midi Olympique/Rugbyrama transmet son soutien à la famille Broncan et beaucoup de force au jeune Alix dans ce combat.