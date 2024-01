Élu homme du match face aux Scarlets, Fritz Lee était soulagé d'avoir empoché les cinq points contre les Gallois. Le numéro 8 de Clermont se méfie maintenant du déplacement en Géorgie, pour y affronter le Black Lion.

Fritz, que retenez-vous de cette victoire bonifiée face aux Scarlets ?

Cinq points (rires). C’était obligatoire pour avancer pour le prochain match. C’est dommage que les Scarlets aient pris un carton rouge mais on a su capitaliser sur leurs erreurs et sur ce fait de jeu. On a marqué beaucoup d'essais, c'est positif, mais le juge de paix sera la semaine prochaine en Géorgie. Donc le travail n’est pas fini, on a besoin de se qualifier et jouer un huitième à domicile.

Que pensez-vous du dernier quart d’heure de vos coéquipiers, avec deux essais concédés ?

C'est frustrant, car on travaille cela depuis plusieurs semaines... Les Scarlets avaient envie de marquer évidemment, c’est dommage qu’on ait concédé ces deux essais. Notre défense a été plutôt bonne sur l'ensemble du match, on doit absolument rectifier cela pour la semaine prochaine. Nous nous déplaçons à Tbilissi où rien ne sera simple.

Comme au Stade français, Clermont a su rectifier le tir en défense...

On avait envie de monter et de plaquer fort. On a bien travaillé avec Julien Lairle, notre entraîneur de la défense, et c'est positif même si on a encaissé deux essais. Mais globalement on a fait un match complet, et on a su tuer la rencontre. Le dernier quart d'heure est dommageable, certes.

Cette victoire devrait vous donner une bonne dose de confiance après quatre matchs sans victoires...

Ce n’est pas trop mal oui. Ce match nous permet d’avancer mais il y a encore tellement de choses à faire. Comme Christophe l'a répété, on est dans la bonne direction. On monte en régime étape par étape. On a fait des bons matchs face à Bordeaux-Bègles et à Paris mais on n'a pas gagné. C'était frustrant mais le travail va payer.

Vous avez été élu homme du match ce samedi. On vous sent en pleine forme...

Vous pouvez dire ça comme ça oui (rires). J’essaie de profiter au maximum ici à Clermont. Depuis la fin de la Coupe du monde, j'essaie de m'élever étape par étape individuellement. J’ai été capitaine aujourd’hui mais rien ne change, je peux juste parler à l’arbitre (rires). Plein de leaders sont en train d’émerger dans le groupe, j'ai surtout fait du mieux que j'ai pu pour apporter à l'équipe.

Vous étiez titulaire aux côtés de Killian Tixeront et Pita-Gus Sowakula, très en vue aujourd'hui. En quoi est-ce rassurant d'être associé à ces deux profils différents ?

C'était notre première aujourd'hui tous ensemble. On a tous apporté nos qualités individuelles aujourd'hui, Killian en touche et Pita-Gus avec sa puissance. Ils ont tous les deux fait un très bon match et je suis persuadé qu'on va trouver de bonnes combinaisons à l'avenir.

Craignez-vous le Black Lion, votre dernier adversaire de la phase de poules ?

Oui parce que quand on voit ce qu’ils ont fait aux Scarlets c’est énorme ! Si on n’élève pas notre niveau, on ne gagnera pas. C'est certain. C'est une rencontre extrêmement importante pour nous et il faut tout lâcher pour emplir nos objectifs. La coupe d’Europe est toujours un objectif pour nous même si on a perdu beaucoup de fois en finale, en Champions Cup notamment. Lorsqu'on joue en Challenge Cup, on se doit de gagner, c'est l'histoire de l'ASM. Quand je suis arrivé en 2013, c'était déjà comme ça.

15 000 supporters étaient présents pour une rencontre de Challenge Cup. Est-ce stimulant ?

Oui c'est la première fois qu’on joue à 14 heures cette saison. Le soleil était là, c’était idéal, notre public a encore été là et fantastique aujourd’hui. Nos supporters sont toujours derrière nous, il faut bien l'avoir en tête à chaque fois qu'on porte ce maillot.