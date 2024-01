Dans une rencontre dominée de la tête et des épaules par Clermont, Baptiste Jauneau et Pita-Gus Sowakula ont particulièrement rayonné face aux Scarlets. À l'inverse, Sam Costelow a passé une après-midi dans le brouillard...

Les tops

Killian Tixeront

Le jeune flanker s'est d'abord montré saillant en défense, notamment en début de match lorsque l'ASM a pris une première vague galloise dans ses vingt-deux mètres. Le troisième ligne a notamment ralenti les avancées de plusieurs avants gallois. À la sixième minute, l'ancien capitaine des Bleuets s'est également montré précieux pour coffrer un ballon des Scarlets, annihilant de fait leur attaque. Très disponible dans le jeu courant, l'homme au casque rouge a livré une belle partie en attaque et en défense. Prometteur pour la fin de saison.

Baptiste Jauneau

Le Béarnais n'avait pas le droit à l'erreur. Titularisé pour la première fois depuis plus d'un mois, Baptiste Jauneau a répondu aux attentes de Christophe Urios avec une recette simple : jouer simple et mettre le feu dans la défense galloise. D'entrée un premier bon coup de pied de dégagement a permis aux Jaunards de se dégager de leurs cinq mètres. Vaillant en défense, le champion du monde des moins de vingt ans s'est montré décisif sur deux essais. Le premier, en servant parfaitement Belleau, et le second en se démenant pour écarter deux Scarlets avant d'adresser une passe après contact fatale pour Alivereti Raka. Propre dans le jeu courant, Baptiste Jauneau n'a pas surjoué et a fait plaisir à ses supporters, encore venus en nombre ce samedi.

Pita-Gus Sowakula

Le Néo-Zélandais est libéré. Comme le souhaitait son manager Pita-Gus Sowakula a été un diable ballon en main durant toute la partie. Souvent servi lancé, l'ancien Chief de Waikato a toujours gagné de précieux mètres ballon en main. Sa force et sa puissance ont porté l'attaque clermontoise en première période, mais sa technique a également fait des ravages. Sur une relance inspirée d'Alex Newsome, Sowakula a percé avant d'adresser un sublime offload pour Joris Jurand, qui a ensuite cavalé pour s'écrouler juste devant la ligne. En deuxième période, le All Black s'est régalé avec de nouveaux offloads et des déblayages rudes dans les rucks clermontois.

Alex Newsome

L'arrière australien a régné sur la rencontre. Impressionnant de fiabilité et de sûreté dans le fond du terrain clermontois, Alex Newsome n'a commis aucune faute majeure ballon en main et a surtout été une menace constante dans la défense galloise. Coups de pied rasants, relances rapides, passes après contact... la diversité de son jeu a souvent inquiété les Scarlets et soulagé ses coéquipiers. Une semaine après avoir été mis au repos au Stade français, Alex Newsome a une nouvelle fois prouvé qu'il était le patron au poste de numéro 15 en Auvergne.

Les flops

Sam Costelow

Étincelant lors de sa dernière partie face à Clermont il y a huit mois, l'ouvreur gallois a cette fois été bien plus imprécis. Alors que les Scarlets tambourinaient la ligne des cinq mètres clermontoise en début de match, Sam Costelow n'a pas été très inspiré pour guider le jeu gallois et a refusé une position de drop. Dans le jeu courant, le demi d'ouverture a manqué de justesse en ne trouvant pas la première pénaltouche de la rencontre, jumelé avec des coups de pied d'occupation sans danger pour Alex Newsome. Sorti sur commotion à l'entame du deuxième acte, Costelow n'a pas vécu la meilleure journée de sa carrière.

Johnny Williams

Peu servi en début de rencontre, le centre gallois a commis l'irréparable à la 26ème minute. Alors que Julien Hériteau fonçait comme une balle dans la défense des Scarlets, Johnny Williams ne s'est pas baissé pour plaquer son vis-à-vis clermontois et l'a heurté de plein fouet à la tête. M. Cross, arbitre irlandais de la rencontre, n'a eu d'autres choix que d'exclure définitivement Williams. Sur l'action suivant le carton rouge, Fritz Lee envoyait Alivereti Raka dans son couloir pour filer à l'essai.