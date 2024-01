Jean-Claude Pats, le président de Clermont, a dévoilé un nouveau projet pour l'ASM. Entre la création d'une "cité du rugby", regroupant l'école de rugby, les féminines et les professionnels, et la réappropriation de la marque "business", le boss de Clermont estime que son équipe sera de retour au premier plan d'ici trois ans.

Clermont prend un nouveau virage. Fini le projet d'une victoire en Champions Cup en 2025, l'ASM réajuste ses objectifs. Jean-Claude Pats, le président du club jaune et bleu, a détaillé dans La Montagne la création d'un nouveau plan pour réveiller le volcan endormi. L'ancien directeur du personnel de Michelin a fixé un nouvel horizon pour ses joueurs et son staff. Il l'assure, Clermont devra être de retour au milieu des cadors d'ici "trois ans". "Je suis habité par une conviction, c’est que le travail doit et va payer. Je suis intimement convaincu qu’avec la lucidité qu’on a vis-à-vis de ce qu’on est et de ce qu’on n’est pas, et avec l’ambition qu’on a formulée autour de trois chantiers, le volcan va se réveiller" assure Pats.

Pour ce faire, le président des Jaunards a annoncé la création prochaine d'une "cité du rugby", un lieu regroupant toutes les strates sportives du club, de l'école du rugby aux professionnels en passant par les féminines. Pour rappel, les coéquipiers de Sébastien Bézy s'entraînent au "Centre d'Entraînement et de Perfectionnement", à deux pas du Michelin, les féminines sont à Romagnat, et les jeunes clermontois travaillent aux Gravanches, un complexe sportif situé à l'extérieur de la ville. Ce projet s'intitule "One ASM", pour que tout le monde ne fasse plus "qu'un". "Deux options existent aujourd’hui et on sera en position de divulguer notre choix à la fin du premier semestre 2024. À partir de ce moment-là, on se donne deux ans pour que ça devienne une réalité tangible et visible pour tous" poursuit le président clermontois.

En fin de contrat à Clermont, Julien Hériteau devrait quitter l'ASM à l'issue de la saison, selon nos informations. À l'inverse, Benjamin Urdapilleta et Rabah Slimani sont en bonne voie pour jouer une saison de plus en Auvergne.https://t.co/6noIWTNG53 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 10, 2024

Plus d'événementiel au Michelin

Enfin, Clermont veut passer la seconde d'un point de vue marketing et business. Le club possède à nouveau ses boutiques et veut consolider "la marque ASM" tout en promouvant davantage d'événementiel au sein du stade Marcel-Michelin. Autrefois à guichets fermés chaque week-end, l'affluence du stade clermontois a baissé en même temps que les résultats et l'enceinte n'a connu que deux guichets fermés en 2023 (face à Toulouse, le 1er janvier et contre Bordeaux-Bègles, le 29 décembre). Pour rappel, le groupe Michelin est devenu propriétaire du club à 100% en juin 2023 pour éviter "la faillite" à l'ASM.