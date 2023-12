Pour la suite de la 11e journée du championnat, dans un stade Marcel-Michelin comble, Bordeaux-Bègles a signé un sixième succès de rang toutes compétitions confondues dans l'antre de Clermont (35-40). La bande à Bru a pu compter sur un immense Maxime Lucu (auteur d'un 8/8 au pied) pour conforter sa place dans le top six.



Qui peut arrêter l'Union Bordeaux-Bègles ? Dépourvus de plusieurs "Galactiques" laissés (Penaud, Bielle-Biarrey et Jalibert...), les Girondins ont douché la marmite du stade Michelin dans un match explosif en points et en suspense (35-40). À une minute de la fin de la partie, Pete Samu a profité d'un renvoi balbutié par les Clermontois pour marquer l'essai de la victoire

80 minutes de folie, deux équipes qui ont joué tous les coups à fond et à la fin... C'est l'UBB qui gagne ! Clermontois et Bordelais ont offert un formidable spectacle au public du Michelin (35-40).



Le film du match juste ici > https://t.co/4OlNSoB3c5 pic.twitter.com/aJYHt4mfTz — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 29, 2023

Grâce à ce succès à l'extérieur, le deuxième après celui obtenu à Oyonnax, Bordeaux-Bègles monte sur le podium du Top 14 (2e, 32 points). Avec ce maigre défensif obtenu, Clermont enchaîne un deuxième revers en championnat et s'éloigne des six (8e, 24 points).

La pluie au Michelin et la foudre dans les jambes de Tambwe

À l'échauffement, une pluie fine s'est invitée dans le royaume de la Yellow Army. En confiance dans ce stade, Madosh Tambwe s'est une nouvelle fois illustré. L'ailier supersonique a aplati son premier essai au terme d'une relance de 95 mètres initiée par Maxime Lucu. Au passage, la flèche s'est débarrassé d'une facilité déconcertante de Raka (0-7, 9e).

Dans une première période électrique, Clermont, toujours derrière, n'a jamais renoncé à l'image de Rob Simmons. En force, à la suite d'une mêlée à cinq mètres, l'Australien a résisté à Lucu (7-7, 16e). En parlant du demi de mêlée international, il a su se nourrir de l'indiscipline adverse et de deux plongeons clermontois à proximité d'un ruck pour alourdir la marque (7-13, 18e et 23e).

Deux minutes plus tard, tapi dans l'ombre, Madosh Tambwe s'est une nouvelle fois signalé pour le plus grand malheur de Christophe Urios. En délicatesse dans le jeu en l'air, Clermont a laissé l'initiative aux visiteurs. Sur un ballon de récupération, Uberti a laissé sa carte de visite à Raka grâce à un merveilleux cadrage débordement. Sur le reversement, l'ailier, bien servi, a fait parler ses talents de finisseur (7-20, 25e).

Après une pénalité de chaque côté (29e et 32e, 10-23), Clermont s'est révolté avant de rentrer au vestiaire. Décidés à forcer leur destin, les Jaunards ont fait fi des conseils de leur entraîneur, qui a demandé de tenter les points au pied. Sur une pénalité à 22 mètres, sur la gauche, Belleau et les siens ont pris le pari de la touche. Ugo Boniface a écopé d'un carton jaune pour des fautes répétées (37e), et Étienne Falgoux a redonné de l'allant au terme d'un maul porté d'école pour le plus grand plaisir de la Yellow Army (15-23, 38e).

Les imprécisions clermontoises ont gâché une deuxième période de qualité

Dès le retour des vestiaires, les Auvergnats ont bénéficié à plein de leur supériorité numérique. Entré à la pause pour suppléer Moala (blessure à la tête), Hériteau, bien placé dans un espace par Bézy, a rapproché les siens (22-23, 46e). C'était le début d'une course poursuite intense. Lucu a répondu (22-26, 48e), avant que Delguy se décide à imiter Tambwe.

Parti depuis le centre du terrain, l'Argentin s'est joué du finisseur girondin avant de réaliser à une-deux bien sentie avec Newsome (29-26, 62e). Pour la première fois, l'ASMCA a pris les devants, et même conforté son avantage grâce au pied de Belleau (32-36, 65e).

Dans le dernier tiers de cette partie, l'UBB a pu compter sur l'apport de son banc. Au terme d'une pénaltouche osée, alors qu'ils n'avaient plus le défensif en poche, les partenaires de Garcia ont inscrit un troisième essai. Au ras d'un ruck, Poirot a surpris tout le monde en réalisant une inversion de sens (32-33, 73e).

À quelques secondes de la fin, Belleau, qui a profité d'une faute au sol de l'ouvreur girondin, a bien cru être le héros de la soirée (35-33, 77e). C'était sans compter sur ce renvoi qui a échappé à la vigilance de ses partenaires. Un cadeau alors que le père Noël est passé depuis quatre jours : "On a fait trop de cadeaux à l’adversaire, a pointé Belleau au micro du diffuseur. On a eu les occasions, on a marqué, mais on a pris des points à chaque fois derrière ça. On a fait d’innombrables cadeaux. Je n’ai pas envie de parler à chaud, mais on est dans le dur. On avait à cœur de gagner, on en avait besoin. Il va falloir se la digérer avant de repartir."

La semaine prochaine, l'ASMCA se déplacera dans la capitale pour défier Paris. L'UBB sera en quête d'un septième succès de rang lors de la réception de Bayonne.