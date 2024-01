Dans une rencontre marquée par des imprécisions techniques et un faux rythme, le MHR s'est imposé 27-17 contre Toulon et regagne un peu de terrain à ses adversaires dans la course au maintien. Si Paul Wllemse a été précieux pour les Cistes avec son abattage en défense, Leicester Fainga'anuku a été très discret dans cette rencontre.

Les tops

Sam Simmonds

Comme très souvent cette saison, le troisième ligne centre anglais a été le fer de lance des Montpelliérains. Sur chaque ballon, il a réussi à mettre les siens dans l'avancée. Il a terminé la rencontre avec 78 mètres parcourus avec la balle dans les mains, quatre défenseurs battus et, en défense, il a réalisé 14 plaquages. Touché à la cheville, il a fini la rencontre avec un strap et tout Montpellier a tremblé en voyant son puissant numéro huit rester au sol...

Paul Willemse

Le deuxième ligne international du MHR a assumé son statut de cadre de la formation héraultaise. Il a apporté toute sa puissance, à l'image de son essai, en force, évidemment, qui a offert l'essai assurant le succès aux siens. S'il n'a parcouru que cinq mètres avec la balle, il a, en revanche, réussi les 21 plaquages qu'il a tentés. Il a été précieux dans une équipe encore convalescente.

Montpellier bat Toulon et ne se laisse pas distancer dans la course au maintien !



Facundo Isa

À l'image de Sam Simmonds, le troisième ligne centre argentin a mis les siens dans l'avancée avec sa puissance qui le caractérise. Il a une fois de plus touché beaucoup de ballons. Il a achevé la rencontre avec 61 mètres parcourus ballons en main et sept défenseurs battus. Il a, en revanche, frôlé la correctionnelle en fin de première mi-temps. Après avoir contesté une faute, il a écopé de dix mètres et a continué de discuter la décision de Pierre Brousset, qui avait mis la main à la poche mais s'est ravisé au dernier moment de sortir le jaune.

Les flops

Leicester Fainga'anuku

Le meilleur marqueur du dernier Super Rugby n'a pas fait honneur à son pedigree. Il avait été le sauveur une semaine auparavant en marquant un essai décisif contre le Stade français. Mais cette semaine, toujours au centre, le Néo-Zélandais a été bien discret contre le MHR. Il n'a touché que neuf ballons, pour 11 petits mètres de gagnés. En défense, il n'a pas été en vue non plus, ou alors pour de mauvaises raisons, avec un maigre 3/6... Les habitués de Mayol sont en droit d'attendre plus de sa part !

Jack Singleton

La touche toulonnaise a perdu quatre ballons en première mi-temps, puis une cinquième sur un lancer de l'Anglais, en deuxième mi-temps. Peu actif dans le jeu et en défense, le joker médical d'Anthony Étrillard (talon d'Achille) et de Teddy Baubigny (blessure à la main) ne s'est pas particulièrement mis en valeur et a peiné à faire oublier Christopher Tolofua, sur le banc, et en forme ces dernières semaines. Il a d'ailleurs vite remplacé l'ancien de Gloucester, dès la 46e.

Beka Gigashvili

Sur une action, sur une passe, le pilier droit géorgien a peut-être changé le match. Malheureusement pour lui, il a probablement coûté le match aux siens. Alors que le RCT venait de recoller à 13-9, il a tenté une passe sautée qui a été interceptée par Jan Serfontein et qui a abouti sur l'essai de Nicolas Janse van Rensburg. Cela a fait 20-9 après la transformation de Louis Carbonnel. Un retard trop dur à combler pour un RCT, déjà pas dans un grand soir dans l'Hérault.