À Castres, Perpignan s'est fait le plus grand bien en arrachant un succès après la sirène. Une victoire qui donne un grand bol d'air aux hommes de Franck Azéma, mais qui enfonce aussi Montpellier un peu plus loin dans les tréfonds du Top 14.

Pour le dernier match de l'année 2023, l'USAP s'est offert un beau cadeau avec une victoire au forceps sur la pelouse de Castres. Les Catalans sont, certes, toujours barragistes mais avec quatre nouveaux points dans la de besace, ils se rapprochent un peu plus de Lyon, 12ème.

2023 s'achève sur ce qui n'aura pas été le match le plus spectaculaire... mais Perpignan au bout du suspens, du match et de l'année va s'imposer à Castres !#COUSAP pic.twitter.com/QgX5BfaBAH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 31, 2023

Un match qui s'il n'a pas été passionnant pendant près de 80 minutes a sans doute été suivi par Bernard Laporte et les Montpeliériens, qui avaient toutes les raisons d'espérer une victoire de Castres et qui finissent l'année avec un gros mal de crâne avant l'heure. Malgré la courte défaite à Lyon (20-18), il y a eu du mieux dans les rangs du MHR qui venait d'enchaîner trois succès consécutifs, (deux en EPCR Challenge Cup et puis un face à Castres en Top 14).

Une nouvelle année à prendre par le bon bout

Mais en cette fin d'année les compte sont là et ils ne sont vraiment pas bons pour Patrice Collazo et ses troupes, deux victoires et douze petits points en onze journées de championnat. Alors oui, il reste du temps et Montpellier peut se rassurer en se disant que cette première partie de championnat, aussi compliquée soit elle, peut rapidement se rattraper tant ses concurrents directs, que sont, Perpignan (17 points), Lyon et Oyonnax (20 points), ne réalisent également pas une saison géniale.

Il reste donc encore du temps aux Héraultais pour traduire cette progression dans le jeu par des points. Une tâche qui débutera par la réception, piégeuse, de Toulon avant la nouvelle parenthèse de la Challenge Cup, qui leur a pour l'instant réussi. Ensuite, ils accueilleront la Section paloise dans une partie qu'ils devront absolument remporter avant d'enchaîner deux déplacements plus que compliqués à La Rochelle puis au Racing.

Seul point positif dans ce marasme pour Bernard Laporte, il n'aura pas besoin de se remuer les méninges dans tous les sens et se torturer l'esprit, l'équation est simple : son équipe doit simplement retrouver les chemins de la victoire. Pour ça ils devront notamment s'appuyer sur leurs cadres, à commencer par Louis Carbonel, auteur d'un magnifique essai sur la pelouse de Gerland mais qui laisse passer six points au pied et qui rate le drop de la victoire à la sirène. L'année 2023 ne restera pas dans les annales dans l'Hérault, alors vivement 2024 !