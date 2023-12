Grâce à un essai de Veredamu après la sirène, l'Usap signe le gros coup de cette fin d'année sur la pelouse de Castres. Avec cette victoire 17-13, les Catalans prennent cinq points d'avance sur la dernière place, occupée par Montpellier.

Perpignan a terminé l'année 2023 de la meilleure des manières. En s'imposant à la dernière seconde face à Castres, l'USAP enchaîne avec un deuxième succès consécutif.

2023 s'achève sur ce qui n'aura pas été le match le plus spectaculaire... mais Perpignan au bout du suspens, du match et de l'année va s'imposer à Castres !#COUSAP pic.twitter.com/QgX5BfaBAH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 31, 2023

Une première période rythmée par la pluie

Pour cette dernière rencontre de l'année, il ne fallait pas arriver en retard au Stade Pierre Fabre. À peine trois minutes de jouées et l'Uruguayen Santiago Arata montrait déjà ses intentions à tous ses partenaires. Le numéro 9 tarnais fixait la défense catalane avant de prendre de vitesse ses opposants directs pour aller conclure entre les poteaux.

Très vite, on pensait alors que Castres, invaincu à domicile, allait pouvoir grâce à cet essai rapide dérouler son jeu et se faciliter la tâche. Mais la pluie qui s'abattait sur les acteurs de ce match laissait craindre le pire aux Tarnais. Les conditions de jeu n'étaient pas simples et de nombreux ballons ont été difficiles à capter pour les locaux.

Peu avant la demi-heure de jeu, le vent tournait et les Sang et Or montraient alors les premiers signes d'une révolte par l'intermédiaire de Mathieu Acebes qui parvenait à conclure (10-7).

Perpignan renverse tout

Dos à dos à la pause (10-10), les deux équipes attaquaient la seconde période avec les mêmes intentions. Tout comme la pluie, l'intensité était toujours au rendez-vous. Les deux formations avaient l'opportunité de prendre les devants mais les multiples imprécisions balle en main jusqu'à l'heure de jeu empêchaient le score d'évoluer.

Alors que Castres reprit les devants grâce à son buteur Pierre Popelin, l'USAP continuait d'insister en fin de rencontre. Si l'impact des visiteurs n'avait jusqu'à présent rien donné, la puissance des remplaçants entrés en cours de rencontre permit aux Sang et Or d'obtenir une dernière cartouche à 5 mètres de l'en-but tarnais.

Tavite Veredamu ne se faisait pas prier et après plusieurs minutes à insister, Perpignan finit par trouver la faille et inscrivait un essai salvateur qui plongeait l'ensemble du Stade Pierre Fabre dans un silence de cathédrale. Seule la joie des visiteurs et de Mathieu Acebes se faisait entendre à la fin du match : "C'était très important pour nous de gagner chez un gros du Top 14. C'est la première fois depuis que l'on est remonté que l'on y parvient. C'est bien et ça va faire du bien à tout le monde", souriait le Perpignanais au micro de Canal +.

11 mois après sa dernière victoire à l'extérieur en championnat, l'USAP termine l'année avec le sourire et avec deux victoires de suite.