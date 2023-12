Le troisième ligne maritime Paul Boudehent était évidemment ravi de la performance accomplie par les siens face à Toulouse, ce samedi soir (29-8). Il affiche sa confiance dans la capacité du Stade rochelais à basculer du bon côté du classement après cette prestation qui pourrait servir de base pour la suite.

Quelle importance revêt cette victoire, assortie du bonus offensif ?

Ce succès, on l’attendait, on travaillait pour. L’équipe est arrivée à prendre le bonus en plus. Alors, on est super contents.

Cette performance peut-elle servir de prestation référence ?

Nous cherchons un match référence depuis quelque temps. Est-ce que c’est celui-ci ? Je ne sais pas. Il y a en tout cas de très bonnes choses à conserver. Je tiens notamment à souligner le super boulot des remplaçants qui sont arrivés dans un contexte difficile, avec le carton rouge, et qui nous ont amené de la sérénité et ont vraiment fait du bien.

D’entrée, vous avez mis les choses dans le bon sens avec un gros travail de sape...

Nous n’étions pas sur une période de très grande confiance mais on sait que l’on a des forces. L’équipe a la chance d’avoir des certitudes devant, notamment sur les mauls. Ça nous a aidés à mettre le collectif dans l’avancée.

Et les lignes arrière ont profité de l’opportunité pour s'exprimer...

C’est toujours plaisant d’avoir des trois-quarts qui nous font avancer, ça a été le cas aujourd’hui. Ils nous sont d’une grande aide. Quand ça se passe comme ça, c’est top.

Le fait que Toulouse soit venu avec une équipe remaniée n’incite-t-il pas à pondérer ce jugement ?

Peu importe l’adversaire, j’ai envie de dire. Que l’équipe d’en face soit remaniée ou non, il y avait de très bons joueurs dans tous les cas. On avait des objectifs, joueurs et staff : on voulait montrer un tout autre visage. L’ensemble du groupe avait ce discours : nous sommes tous des soldats, il faut arrêter de parler et agir. C’est ce que tout le monde a voulu faire.

Avez-vous douté après les trois courtes défaites d’affilée face au Leinster, au Cap et à Paris ?

La chance qu’on a, c’est qu’on ne part pas de rien. Sut le début de saison, on se déçoit car ce n’est pas ce qu’on veut faire. Mais on se connaît. Nous avons fait de très grandes choses ensemble et on a encore toutes les clés pour réussir. Ce n’est pas parce que l’on a raté quelques matchs que nous ne sommes pas capables de basculer. Nous avons tout en main. Ça va le faire, on en est tous profondément persuadés.

Pour provoquer le véritable déclic, au classement, il manque une victoire en déplacement, désormais…

Ce que l’on a tendance à dire en ce moment, c’est qu’avant de courir, il faut marcher. Il faut commencer par un succès à l’extérieur avant d’en envisager plusieurs. Pau est un très bel adversaire. Et aller au Hameau sera un très beau défi. Avant de parler de Champions Cup, on est très content d’aller relever ce challenge.

Comment avez-vous vécu le grand retour de Grégory Alldritt sur les terrains ?

C’est super. On ne va pas se mentir, on l’attendait. Il est rentré dans le groupe sans taper du poing sur la table. Il a apporté de la fraîcheur et du leadership. Je ne veux pas lui faire trop d’éloges mais on est très contents qu’il soit là.

Personnellement, on vous sent monter en puissance...

Est-ce que je monte en puissance ? Je ne pense pas plus que ça. Je me dis que ce n'est pas parce que ça se passe bien aujourd'hui que ça se passera bien demain. Quand on est perfectionniste, on ne regarde que ce qui doit être amélioré.