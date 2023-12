Lors de la rencontre à la Rochelle, le manager toulousain Ugo Mola fut sifflé à plusieurs reprises par le stade Marcel-Deflandre dès qu'il passait sur les écrans géants du stade. Un comportement auquel il a réagi après la défaite des siens (29-8).

Il ne fallait pas avoir des acouphènes hier lorsque le réalisateur du match décidait de montrer le visage d'Ugo Mola aux téléspectateurs de Canal+. Ce dimanche soir, le Stade rochelais l'a emporté avec poigne et sans conteste face aux Rouge et Noir toulousain sur le score de 29 à 8. Au cours de la rencontre entre Rochelais et Toulousains, le manager haut-garonnais est apparu plusieurs fois à l'antenne et donc sur les télévisions géantes du stade Marcel-Deflandre. Et à chacune de ses apparitions, les supporters maritimes avaient décidé de le siffler.

Une bronca à laquelle le boss du sportif toulousain a répondu non sans une pointe d'humour en conférence de presse. "Je ne peux pas en vouloir aux gens, il faut bien stigmatiser quelqu’un. Ce qui est certain, c’est que je vais annuler mon compromis de vente à l’Ile de Ré (sourire). C’est peut-être la limite, en ce moment, du côté populaire du rugby où on a besoin d’avoir une figure qui empêche de tourner en rond. Que voulez-vous que je vous dise ? Je vis ça depuis que je suis gamin. Une fois de plus ou de moins, c’est comme ça. Après, c’est fou ce que je vais dire mais, malgré le fait d’être un peu le symbole de tout ce qu’on déteste à La Rochelle, je trouve cet environnement très sympa ici. Je ne peux pas mieux dire. Je n’ai pas envie qu’on continue à me siffler car ce n’est pas agréable mais l’effet de masse fait parfois dépasser ce que pensent les uns et les autres. Tant que je suis détesté, c’est qu’on empêche peut-être les Rochelais de gagner une paire de fois. Mais on me sifflera moins s'ils nous roulent dessus comme ce soir."

Les supporters partagés sur les forums

Un comportement qui illustre bien la rivalité récente entre les deux mastodontes du championnat de France, vainqueur (pour Toulouse) et finaliste (pour la Rochelle) de la dernière finale du Top 14, où tout s'est joué sur une course décisive de Romain Ntamack. Sur le forum "Jaune & Noir", suivi par près de 24 000 supporters rochelais, les avis divergent. Certains n'apprécient pas et montrent même de la défiance vis-à-vis des réactions passées du manager toulousain. "Mola avait bien chambré après la finale (de Top 14 en juin dernier, n.d.l.r" écrit Ludovic. "Il provoque c'est le retour de la médaille, à force de nous chambrer voilà le résultat. Il se met les supporters adverses a dos", justifie Frédéric, qui a aussi "applaudi la sortie de Julien Marchand". "J'aime bien Mola, mais il commente trop avant les matchs sur l'équipe adverse. C'est pénible" écrit Isa avant d'ajouter par ailleurs que "les sifflets n'étaient pas nécessaires". Un point de vue partagé par certains autres Jaunards. "J'avoue que je ne comprends pas ces sifflets" dit Yanick Jean. "Va falloir se concentrer sur le SR plutôt que de huer Mola, tempère François. Ça peut influencer les joueurs et leurs esprits sportifs et amicaux entre certains qui donnent pourtant tout pour leurs clubs et l'équipe de France. Soyons intelligents". Ennemis sur le terrain mais amis dans la vie comme le sont plusieurs cadres du XV de France, Rochelais et Toulousains se retrouveront le 1er juin prochain dans la Ville rose.