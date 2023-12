Forcément frustré par la défaite de ses troupes à La Rochelle (29-8) ce samedi soir, le manager du Stade toulousain Ugo Mola, qui avait fait le choix de procéder à une large revue d'effectif pour ce déplacement, veut aussi retenir certains points positifs et notamment les attitudes de ses jeunes joueurs. Même s'il est conscient que la marge des siens reste étroite au classement.

Quel regard portez-vous sur cette défaite ?

On espérait une autre issue, surtout que la première demi-heure était en phase avec nos attentes. Malheureusement, avec ces deux essais pris coup sur coup... D’abord, après une mêlée où nous sommes pris et un coup de pied de recentrage où on ne suit pas, puis sur une interception en fin de première mi-temps qui scelle le sort du match. À 24-3, quand on connaît la puissance des avants rochelais qui étaient quasiment au complet… Il ne fallait pas en donner autant. Mais j’ai vu des attitudes et des comportements intéressants, notamment de la part des jeunes joueurs.

On a l’impression que cet essai encaissé sur interception, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, a vraiment tué vos espoirs de résultat…

Oui. Même à 17-3, avec l’énergie de notre banc… Il serait présomptueux de dire que nous étions en mesure de gagner le match mais celui-là est de trop. Je trouve aussi que celui encaissé après une pénalité jouée rapidement, pas forcément au bon endroit en deuxième mi-temps, est de trop aussi. Mais, sur la deuxième période, j’ai bien vu le match, j’avais les joueurs devant moi. Les Rochelais ont dominé, étaient dans notre camp.

Mais tirez-vous du positif ?

Par moments, on a réussi à les faire déjouer, à les contrer. Les retours de Jack (Willis) et Julien (Marchand) sont importants pour la suite. Celui de Juan Cruz (Mallia) aussi. On a eu la réception de Toulon, celle de Lyon arrive aussi et on va enchaîner sur la Champions Cup. Pour revenir au match, on part de loin, il n’y a pas photo, le meilleur a évidemment gagné. Mais, pour le futur, j’ai mon petit lot de satisfactions. Et quelques réponses sur les états de forme. Bien sûr, on ne vient pas pour se tester ou chercher des réponses mais pour prendre des points. Pour autant, nous sommes tombés sur une équipe compacte. Nous n’avons pas été pris sur le rythme ou le jeu, mais sur la puissance physique. Sur les matchs qui compteront, j’espère qu’on répondra présent.

Votre équipe était très remaniée. Avez-vous des regrets ?

Non, on ne perd pas notre temps. Il nous manque une ou deux victoires pour ne pas avoir à laisser trop d’énergie mais on connaît tous les contraintes de ce championnat. Le résultat immédiat peut paraître malheureux et on peut se poser la question d’avoir fait tourner autant mais certains garçons, que j’ai vus ce soir, vont exister chez nous dans peu de temps. Même si ce n’est pas suffisant pour exister contre La Rochelle.

On a l’impression qu’il y avait des espaces sur les extérieurs. Fallait-il davantage déplacer cette équipe rochelaise ?

Chaque fois qu’on l’a fait, nous n’avons pas forcément été récompensés. La domination rochelaise sur les ballons portés et les mêlées était assez marquante pour l’emporter. Oui, il fallait les déplacer mais, à l’arrivée, on n’a jamais vraiment joué contre eux. On doit trouver la bonne balance pour mettre du rythme. Disons qu’ils nous ont plus enfermés que nous ne les avons déplacés.

L’indiscipline est-elle le point noir ?

C’est plus qu’un bémol. On ne peut pas gagner à l’extérieur en faisant dix-huit fautes et en prenant trois cartons jaunes. Nous étions à dix-huit fautes à cinq, à cinq minutes de la fin. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’on aurait pu en prendre soixante. Nous n’avons pas lâché.

On sent que l’objectif du Top 6 est un vrai défi en Top 14 cette saison...

Je vois qu’une équipe qui n’a pas perdu à domicile est aujourd’hui dixième (Bayonne, NDLR). Nous, c’est pareil, et on est septième. Dans nos habitudes, à l’extérieur, on tourne plutôt à deux ou trois victoires tous les six matchs qu’à une. Ces points nous manquent. On fait le job à domicile mais on n’a pas de marge d’erreur. Le championnat n’a jamais été aussi homogène. Pour ma part, j’ai mon analyse mais on savait que La Rochelle et le Stade toulousain seraient en difficulté. On va cravacher. On a l’habitude d’être côte à côte en haut du classement. Là, c’est dans le ventre mou. Mais les autres ne volent pas leurs positions. La bonne nouvelle pour nous, c’est que dix ou douze joueurs ont passé la semaine au frais. Il me tarde de les voir le 2 janvier.